Klook ส่งKREATORVERSE รับเทรนด์ คนไทยเที่ยวตามคอนเทนต์บนโซเชียล

Klook เผยนักท่องเที่ยวไทยกว่า 52% จองทริปเที่ยวตามคอนเทนต์บนโซเชียล เดินหน้ารุกด้วยกลยุทธ์ Social-First เปิดโปรเจกต์ KREATORVERSE SEA เชื่อมโลกดิจิทัลสู่ประสบการณ์จริง
Klook แพลตฟอร์มการจองกิจกรรมท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชีย เผยข้อมูลสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวประจำปี Klook Travel Pulse 2026 พบสถิติที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวไทยกว่า 52% ตัดสินใจจองทริปเดินทางจากแรงจูงใจบนโซเชียลมีเดีย อีกทั้งยังพบว่าช่วง Q1/2026 ที่ผ่านมา คนไทยมียอดจองทริปท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 54% YoY เมื่อเทียบกับปีก่อน
โดย 5 ประเทศยอดนิยมคือ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และ สวิตเซอร์แลนด์ ตามลำดับ ตลอดจนยังสอดคล้องกับนักท่องเที่ยวในอาเซียนที่พบว่ากว่า 80% หรือ 4 ใน 5 นิยมออกเดินทาง โดยได้รับอิทธิพลหลักมาจากคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย
เพื่อตอบรับเทรนด์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านดิจิทัล Klook ได้เปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์ “KREATORVERSE Southeast Asia (SEA)” รุกหนักกลยุทธ์ Social-First ขนทัพคอนเทนต์ครีเอเตอร์กว่า 100 ชีวิต ร่วมเดินทางเปิดมุมมองใหม่แบบเจาะลึกในหลายเมืองทั่วจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อเชื่อมต่อโลกดิจิทัลเข้ากับประสบการณ์การเดินทางจริงอย่างไร้รอยต่อ
*** ปรากฏการณ์ “China Fever”: เมื่อจีนกลายเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของชาวอาเซียน
จากการรวบรวมข้อมูลในช่วงต้นปี 2569 Klook พบว่าประเทศจีนกำลังผงาดในฐานะจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว โดยมียอดความต้องการเดินทางพุ่งสูงขึ้นถึง 134.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปัจจัยหลักมาจากนโยบายอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า และความทันสมัยของโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
ข้อมูลเชิงลึกระบุว่า 30% ของนักเดินทางอาเซียน มีการวางแผนที่จะมาเยือนจีนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี 2569 โดยพฤติกรรมที่น่าสนใจ คือการเปลี่ยนผ่านจากการท่องเที่ยวจีนเพื่อสัมผัสประวัติศาสตร์แบบดั้งเดิม ไปสู่การท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสกับสุนทรียภาพ ความสวยงามของเมืองและซึมซับบรรยากาศที่น่าสนใจ ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่ได้มองหาแค่แลนด์มาร์กสำคัญ แต่พวกเขามองหา “มุมถ่ายรูป” “คาเฟ่ลับ” และ “ประสบการณ์ท้องถิ่น” ที่มีความเฉพาะตัวสูง โดยกิจกรรมท่องเที่ยวในจีนที่กำลังมาแรงบนแพลตฟอร์ม Klook มีดังนี้
1. กิจกรรมซ้อนมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในฉงชิ่ง และการถ่ายรูปชุดจีนโบราณ ที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียล ได้กลายมาเป็นกิจกรรมยอดฮิตที่มียอดจองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
2. การนั่งรถไฟความเร็วสูงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ และ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง
3. การเข้าพักในโรงแรมธีมสุดพิเศษ เช่น Toy Story Hotel และ Zhuhai Chimelong
4. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุนทรียภาพ เพื่อชมวิวเมืองที่สวยงาม วิวยามค่ำคืน และจุดถ่ายรูปที่โดดเด่น
5. กิจกรรมเดินเล่นชมเมืองและประสบการณ์ไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่ม เช่น การตระเวนเที่ยวคาเฟ่ในกุ้ยหยาง หรือทัวร์ชิมอาหารร้านเด็ดในฉงชิ่ง เป็นต้น
*** KREATORVERSE SEA: พลังของ 100 ครีเอเตอร์ เปลี่ยน “ไวรัล” เป็น “ยอดจอง”
เพื่อรับมือกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่นี้ Klook จึงเปิดตัว KREATORVERSE SEA โครงการระดับภูมิภาค ที่คัดสรรอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับท็อปกว่า 100 คน จาก 5 ประเทศหลัก ได้แก่ ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ และเวียดนาม เดินทางสัมผัสประสบการณ์จริงในเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีนอย่าง ปักกิ่ง และ เซี่ยงไฮ้ เป็นเวลา 8 วัน
เป้าหมายสำคัญของแคมเปญนี้คือการสร้างคอนเทนต์แบบ Real-time ที่โดนใจอัลกอริทึมของโซเชียล มีเดีย โดยเน้นการเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ที่จองได้จริง และสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าจดจำ อาทิการเยี่ยมชมกำแพงเมืองจีน (ด่านมู่เถียนอวี้) เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากการไปเยือนพระราชวังต้องห้าม ทดลองเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ สนุกไปกับโลกแห่งจินตนาการที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ไปจนถึงการออกเดินสำรวจเสน่ห์และย่านลับๆ ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ควบคู่ไปกับเดย์ทริปสุดพิเศษที่ซูโจว เป็นต้น
ในงานประกาศรางวัล KREATORVERSE ประจำปี 2569 “ฝน” คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวไทย จากช่อง Rainyjourney ผู้คว้ารางวัล Thailand Kreator of the Year 2026 ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่น่าประทับใจว่า "จากความฝันเด็ก ๆ ในวันนั้น ที่อยากจะเที่ยวไปด้วยหาเงินไปด้วยได้ ตัดต่อไม่เก่งไม่ดีก็ทำไปเรื่อย ๆ จนเป็นพันคลิป และเราก็ไม่คิดที่จะหยุด เพราะเราสนุกที่เราจะได้ทำมัน ได้ไปเที่ยว ได้ไปลองทำอะไรใหม่ๆ จากสิ่งที่เคยกลัวก็ได้ทลายกำแพงลงไป การเดินทางครั้งนี้ก็มี Klook ที่เดินทางไปด้วยกันตลอด ฝนดีใจและเป็นเกียรติมาก ๆ ที่ได้รับรางวัลนี้" ก่อนจะปิดท้ายว่า “รางวัลนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ เท่านั้น เพราะเราต้องไปไกลได้มากกว่าเดิม”
*** กลยุทธ์ Social-First และนิยามใหม่ของการจองกิจกรรม
ซาร่าห์ วัน ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ของ Klook กล่าวว่า “ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารล้นหลาม สิ่งที่นักท่องเที่ยวโหยหาคือ ‘ความจริงใจ’ จากครีเอเตอร์ที่พวกเขาเชื่อถือ เราพบว่าภาพเพียงภาพเดียวหรือคลิปสั้นเพียง 15 วินาที สามารถเปลี่ยนใจคนให้กดจองทริปได้ทันที Klook จึงไม่ได้ทำหน้าที่แค่ผู้ขายบัตรกิจกรรมท่องเที่ยว แต่เราคือผู้สร้าง Ecosystem ที่เชื่อมโยงแรงบันดาลใจเข้ากับระบบการจองที่ง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส”
กลยุทธ์ Social-First ของ Klook ยังรวมถึงการพัฒนาโปรแกรม Klook Kreator ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเครือข่ายครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค โดยช่วยให้ผู้สร้างคอนเทนต์สามารถสร้างรายได้ไปพร้อมกับการส่งต่อแรงบันดาลใจ
การเปิดตัว KREATORVERSE SEA คือคำมั่นสัญญาของ Klook ที่จะเดินหน้าเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยวที่เท่าทันโลก ด้วยการใช้พลังของโซเชียลมีเดียเป็นตัวขับเคลื่อนและสนับสนุนนักเดินทางจากทั่วอาเซียนรวมถึงนักท่องเที่ยวไทยให้ออกเดินทางสำรวจโลกด้วยความมั่นใจอีกครั้ง