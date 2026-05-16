“สยามพิวรรธน์- บางกอกไพรด์” มุ่งสู่ Bangkok World Pride 2030

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ พร้อมด้วยพันธมิตรองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ นฤมิตไพรด์ ผู้จัดงาน Bangkok Pride Festival, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , กรุงเทพมหานคร , สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย UNDP, Drag Bangkok ตอกย้ำจุดยืนสนับสนุนนโยบายด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity , Equality & Inclusion) ในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ Pride Month ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ จัดงานเฉลิมฉลองด้วยมหกรรมอีเว้นท์ตลอดเดือนสุดยิ่งใหญ่ “The Celebration: Right to Love 2026” พร้อมขอสนับสนุนการเสนอชื่อเป็นเจ้าภาพ Bangkok World Pride 2030
ธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์มุ่งมั่นเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับทุกความแตกต่าง พร้อมต่อยอดพลังแห่งความหลากหลายให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่ระดับสากล
กรุงเทพมหานครถือเป็นมหานครที่มีศักยภาพครบทุกมิติ รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อย่างหลากหลาย
ในช่วง Pride Month ยังเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ช่วยตอกย้ำบทบาทของกรุงเทพฯ ในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกของการเฉลิมฉลองเดือนแห่งไพรด์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ได้ร่วมสนับสนุน องค์กรนฤมิตไพรด์ ที่ผนึกกำลังกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร NGO และสมาคมต่างๆ จัดงาน Bangkok Pride Festival อย่างยิ่งใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง
ในปีนี้ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ได้จัดงาน “The Celebration: Right to Love” ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นมากกว่างานเฉลิมฉลอง แต่เป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และ Soft Power ของไทย เข้ากับพลังของ Global LGBTQ+ Community พร้อมจัดมหกรรมอีเว้นท์และกิจกรรมตลอดเดือน
สยามพารากอน ได้รับเกียรติจากนฤมิตไพรด์ ให้เป็นสถานที่จัดงาน “Bangkok Pride Awards” เพื่อเชิดชูศิลปิน นักแสดง และบุคคลผู้มีบทบาทในการสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียม ณ NEX HALL ชั้น 5 วันที่ 28 พ.ค. 69 รวมทั้งงาน “Bangkok Pride Forum 2026” เวทีเสวนาระดับนานาชาติด้านสิทธิและความเท่าเทียมของ LGBTQ+ และสตรี รวมกว่า 16 เซสชั่น ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 ณ SCBX Next Tech ชั้น 4 และ NEXTOPIA ชั้น 5 และในปีนี้ สยามพารากอน ยังร่วมมือกับ ทิฟฟานี และ Carnival Pride ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนพาเหรด Bangkok Pride Parade 2026 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Road to Bangkok World Pride” ในวันที่ 31 พ.ค. 69
นอกจากนี้ สยามพารากอนยังร่วมกับ TIA51 ผลักดันอุตสาหกรรม BL (Boys Love) ของประเทศไทย ผ่านโปรเจกต์ “TIA51 x Siam Paragon” เปิดตัวซีรีส์ “Love x3 หลักสูตร(รัก)ภาคบังคับ” และ ต้อนรับ Pride Month 2026 จัดโปรเจกต์ “Love Galaxy” กับกิจกรรม “Love Talk” ร่วมกับ นิตยสารแพรว ในวันที่ 26 มิ.ย. 69 โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการ “Citizen of Love” เพื่อส่งต่อโอกาสและพลังแห่งการแบ่งปันสู่สังคม
อีกทั้งยังมีแบรนด์ดังในสยามพารากอน ร่วมฉลองเดือนแห่งไพรด์หลากหลายกิจกรรมจาก Coffee World, DJI l Hasselblad, Fitness First, iStudio by Copperwired, Jian Cha, Nintendo Authorized Store by Synnex, Oh Polly, Pawis, Paragon Cineplex, Pleased Yogurt Bar, THAN, และ The klinique
สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ในฐานะ “DiversCity Building” แห่งแรกของประเทศไทย
สยามเซ็นเตอร์ แพลตฟอร์มที่เปิดรับทุกความแตกต่าง ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริม Diversity, Equality และ Inclusion นำเสนอไฮไลท์สำคัญของงาน “The Celebration: Right to Love” ด้วยการร่วมมือกับศิลปินไทย บุรินทร์ พันธ์มา นักวาดภาพประกอบแฟชั่นและศิลปิน NFT มานำเสนอผลงานสะท้อนภาพ pride month ในมุมมองคนรุ่นใหม่
ขณะเดียวกัน สยามเซ็นเตอร์ ยังได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดงาน Bangkok Pride Forum ซึ่งจัดโดย นฤมิตไพรด์ อีกแห่งหนึ่ง และยังร่วมกับพาร์ทเนอร์แบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ภายในศูนย์จัดกิจกรรมสะท้อนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม พร้อมการแสดงจาก Drag Bangkok และ T-POP Show และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินขวัญใจคนรุ่นใหม่หลากหลายสังกัด ที่ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 69
อีกไฮไลท์สำคัญ คือ “The Colors of Thai Beauty” เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความงามอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Diversity, Equality & Inclusion อย่างแท้จริง เพราะความงามไม่ได้มีเพียงหนึ่งนิยาม แต่เกิดจากความแตกต่างที่หลอมรวมกันเป็นสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ ต่อยอด T-Beauty ให้เป็นมากกว่าความงาม ระหว่างวันที่ 4 - 30 มิ.ย. 69
นอกจากนี้ สยามเซ็นเตอร์ ได้ร่วม Co-create & Collaboration กับแบรนด์ดังในคอลเล็กชั่นพิเศษและโปรโมชั่นต้อนรับ Pride Month ไม่ว่าจะเป็น 27 FRIDAY, A.CEMI, AKE AKE, Adidas, Bonchon, Converse, Frank., Jaspal Group, Kiera Selbe, Kiko Milano, Merge, ORI, Pleased Yogurt Bar, Ravipa, Shepedence, Silhouette, Sleeping Cloud, Super Daddy Store, Tar Mafia, Yoguruto, Victoria's Secret, Vintel, WARA และ ตำกระเทยสาเกต เป็นต้น พร้อมด้วย Absolute Siam Store นำเสนอแฟชั่นไลฟ์สไตล์โดยดีไซเนอร์ไทย อาทิ ARTEPOLE, DONT/RUSH, FEELFIN, HANKY HOUSE, HATHAI HERB, HERBPINESS, JONGJAROEN, LE HORM, MA CHANDELLE, MN FORMULA, MOREOVER, PANIA, SUKONTA และ TAKARA WONG KINN
สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม นำก้าวสู่เส้นทาง Road to Bangkok World Pride 20230
สยามดิสคัฟเวอรี่ The Biggest Arena of Lifestyle Experiments เปิดพื้นที่แห่งการค้นพบและแสดงออกถึงตัวตนอย่างไร้ขีดจำกัด โดดยร่วมกับ นฤมิตไพรด์ จัด นิทรรศการ “Road to Bangkok World Pride” ภายใต้คอนเซ็ปท์ WHERE EVERY IDENTITY TELLS A STORY ถ่ายทอดเส้นทางแห่งความหลากหลายและการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของคอมมูนิตี้ LGBTQIA+ ในประเทศไทย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ Bangkok Pride จนก้าวสู่เวทีระดับโลก และกิจกรรมร่วม DIY ตกแต่ง Road to World Pride Landmark เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ ภายในนิทรรศการพบกับ Thailand’s Drag Star 2026 Showcase จัดแสดงชุดสุดตระการตา 13 ชุด จากการประกวดผู้เข้ารอบสุดท้าย Thailand’s Drag Star 2026 จัดโดย Yellow Channel ภายใต้แนวคิด "ART, CULTURE, GENDER, FREEDOM" อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ Pride Market and Activity สนับสนุนคอมมูนิตี้ LGBTQIAN+ ผ่านสินค้าสร้างสรรค์ งานดีไซน์ งานคราฟต์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 มิ.ย. 69 ณ Creative Space ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่
นอกจากนี้ ในวันที่ 31 พ.ค. 69 LFC Retail Thailand พบกับโลโก้ Liverbird ในเวอร์ชั่นสี Pride สุดพิเศษ และสินค้า LFC Pride collection โดยเฉพาะ สะท้อนถึงพลังแห่งความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการเปิดกว้าง พร้อมเชิญชวนแฟนบอลและผู้ร่วมงานทุกคนมาร่วมแสดงออกถึงตัวตนอย่างภาคภูมิใจไปด้วยกันกับ LFC Retail Thailand ณ ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่
พิเศษ!!โปรโมชั่นจาก Discovery Selection, Jai Chan, Jiancha, LOFT, ODS และ Carlyn, ต้อนรับเทศกาลไพรด์ และพบกับ The Iliad and the odyssey perfume exhibition รวมน้ำหอมคอลเลคชั่นพิเศษ 40 แบรนด์ จาก SCENTDICATE
ไอคอนสยาม ตอกย้ำ The Global Stage เวทีระดับโลกที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนอย่างไร้ขีดจำกัด
สุมา วงษ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า “ไอคอนสยามมุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อยุทธศาสตร์ความหลากหลาย เท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (D.E.I.) ของกลุ่มสยามพิวรรธน์อย่างเต็มกำลัง เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030 โดยได้จัดแคมเปญ “UNITY OF PRIDE: DIVERSE SERIES, ONE COMMUNITY หลอมรวมทุกความหลากหลาย สู่หนึ่งหัวใจแห่งความภาคภูมิ” ตอกย้ำการเป็น ‘The Global Stage’ เวทีระดับโลกที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนอย่างไร้ขีดจำกัด ภายใต้มาตรฐานอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที่สมบูรณ์แบบที่สุด พร้อมปักหมุดไอคอนสยามให้เป็น Pride Friendly Destination ระดับสากลที่พร้อมต้อนรับคนทุกเจนเนอเรชั่น และส่งออก Soft Power ไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างาม”
ในปีนี้ ไอคอนสยาม เนรมิต ‘ปรากฏการณ์สีรุ้งเหนือโค้งน้ำเจ้าพระยา’ ผ่าน 3 ไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ 1.PRIDE THE WORLD ตระการตากับการแสดงพลุสีรุ้งครั้งแรกในไทย (Rainbow Fireworks) เหนือโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา 2. TOGETHER WE PRIDE ส่งเสริมกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบนิเวศธุรกิจ Y-Economy ที่กลายเป็น Soft Power นำไทยสู่เวทีโลก 3. POSITIVE PRIDE พื้นที่รวมพลังบวกที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมใน Rainbow Culture ได้ อย่างเต็มรูปแบบกับกิจกรรมมากมาย เที่ยว กิน ฟิน ช็อป พร้อมชมนิทรรศการศิลปะจากกลุ่ม Queen Art Thailand และศิลปิน LQBTQ+ ที่สะท้อนความงดงามของความหลากหลายได้อย่างลึกซึ้งและน่าประทับใจ
การจัดงาน The Celebration Right to Love ของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากองค์กรพันธมิตร โดยในงานแถลงข่าวการจัดงานได้รับเกียรติจาก อรรณว์ (วาดดาว) ชุมาพร ประธานคณะทำงานบางกอกไพรด์, ภัทร เลิศสุกิตติพงศา กรรมการ บจก. เยลโล่ แชนแนล ผู้ก่อตั้งและผู้จัดงาน Drag Bangkok Festival, นีฟ คอลิเออร์-สมิธ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย,ดร.นรเทพ ชูพูล ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน, วัชระ ก้องพลานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), ร่วมเป็นเกียรติในงาน นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สยามพิวรรธน์มุ่งมั่นตั้งใจร่วมผลักดันให้การจัดงาน Bangkok Pride เป็น Global Festival ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ปักหมุดและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในช่วงมิ.ย. ของทุกปี แสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok World Pride 2030
อรรณว์ (วาดดาว) ชุมาพร ประธานคณะทำงานบางกอกไพรด์ กล่าวว่า “ปีนี้ ในส่วนของ นฤมิตไพรด์ นอกจากความอลังการของขบวนพาเหรดแล้ว เรายังมุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Road to WorldPride 2030” ผ่านพิธีนำธง Road to Bangkok WorldPride เข้าสู่สนามร่วมกับเครือข่าย Pride City Network (PCN) จากทั่วประเทศ เพื่อประกาศศักยภาพและความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการก้าวสู่การเป็นเจ้าภาพ WorldPride 2030 พร้อมต่อยอดพลังแห่งความหลากหลายผ่านกิจกรรมสำคัญต่างๆ ทั้ง Bangkok Pride Forum เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับสากล และ Drag Bangkok Festival 2026 ที่จะเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นสเตจศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลก โดยปี 2026 ถือเป็นอีกหมุดหมายสำคัญของชุมชน LGBTQIAN+ ไทย ในการรวมพลังสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Bangkok WorldPride 2030 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ร่วมขบวนพาเหรดมากกว่าปีก่อนที่มียอดทะลุ 350,000 คน สะท้อนการเติบโตของพลังชุมชน ความเท่าเทียม และการยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง”
“ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นการประกาศศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ Global Strategic Destination สำหรับคอมมูนิตี้ LGBTQ+ ทั่วโลก ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่มหาศาลของคอมมูนิตี้ LGBTQ+ ซึ่งไม่ใช่แค่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง แต่เป็นกลุ่มที่มองหาคุณค่าและการยอมรับ การจัดงาน ‘The Celebration: Right to Love’ จะส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครให้เป็นแลนด์มาร์คที่สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ในระดับสากล” นางธณพร กล่าว