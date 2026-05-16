“เซ็นทรัลพัฒนา” ทุบสถิติรัวๆ Q1/69 กำไรขั้นต้นธุรกิจให้เช่าบริการโต 62%

เซ็นทรัลพัฒนา โชว์ Q1/2569 โตมั่นคงต่อเนื่อง กำไรสุทธิแตะ 4,971ล้านบาท เติบโต 18% จากปีก่อน เดินหน้าลงทุนระยะยาวกว่า 110,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี (2569-2573) ด้วยวิสัยทัศน์ ‘A Future-Led Ecosystem’ สร้าง “ย่าน เมือง และอนาคต” พร้อมยกระดับกรุงเทพฯ และประเทศไทยสู่ระดับโลก ชูความสำเร็จทราฟฟิก สงกรานต์เซ็นทรัลพุ่ง New-High กว่า 15 ล้านคนทั่วไทย และโซเซียลมีเดียอันดับ 1 ทุกแพลตฟอร์ม
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินการบัญชี และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “การบริโภคภายในประเทศในไตรมาส 1 ปี 2569 มีสัญญาณฟื้นตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยการสนับสนุนจากการจัดการเลือกตั้ง รวมถึงการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติจากจีนและอินเดียที่กลับมาเติบโต ซึ่งช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยทั่วประเทศ
ขณะเดียวกัน กลยุทธ์ Retail-Led Mixed-Use Development ของเซ็นทรัลพัฒนา และการสร้าง Festival & Experience Economy ผ่านอีเวนต์และเทศกาลตลอดทั้งปี ได้ช่วยผลักดันทราฟฟิกและการใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 ของบริษัทเติบโตมั่นคง
โดยมีรายได้รวม 13,352 ล้านบาท เติบโต 10% จากปีก่อน และกำไรสุทธิ 4,971 ล้านบาท เติบโต 18% จากปีก่อน โดยทุบสถิติรายได้ค่าเช่าและบริการของธุรกิจศูนย์การค้าที่แข็งแกร่ง จากจำนวนผู้มาใช้บริการและยอดขายร้านค้า และศูนย์การค้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังทำอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจให้เช่าและบริการ (62%) และอัตรากำไรขั้นต้นรวม (61%) ได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะ Centara และ GO! Hotel ที่โดดเด่นต่อเนื่อง สะท้อนความแข็งแกร่งของ Ecosystem และศักยภาพของเซ็นทรัลพัฒนาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วประเทศ
โดยในไตรมาส 1 ปี 2569 เซ็นทรัลพัฒนาได้ประกาศ Transformation ครั้งใหญ่ของ “เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า” แลนด์มาร์กสำคัญฝั่งธนบุรี ด้วยงบลงทุนกว่า 1,700 ล้านบาท ยกระดับ สู่ The New Soul of Pinklao คัด 500 แบรนด์ เนรมิตพื้นที่ 3.6 แสนตารางเมตร สร้างประสบการณ์ใหม่ทุกมิติ รองรับศักยภาพเมืองและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
ขณะเดียวกัน ยังเปิดตัว “Market Place ทองหล่อ” แฟล็กชิปคอมมูนิตี้มอลล์โมเดลใหม่ใจกลางทองหล่อ ภายใต้แนวคิด “All-Day Lifestyle Destination” ที่รวมร้านอาหาร คาเฟ่ และไลฟ์สไตล์แบรนด์ชั้นนำไว้ในที่เดียว ตอบโจทย์คนเมืองตั้งแต่เช้าจรดค่ำ สะท้อนความแข็งแกร่งของเซ็นทรัลพัฒนาในการพัฒนา Urban Lifestyle Destination ที่เชื่อมโยงผู้คน ไลฟ์สไตล์ และเมืองเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ ‘A Future-Led Ecosystem’ เดินหน้าลงทุนระยะยาวกว่า 110,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2569–2573) พัฒนา Mega-Scale Projects และ Landmark Masterplans ทั่วประเทศ สร้าง “ย่าน เมือง และอนาคต” พร้อมยกระดับกรุงเทพฯ และประเทศไทยสู่ระดับโลก
เตรียมพัฒนาเมกะโปรเจกต์สำคัญ อาทิ โครงการเมืองแห่งอนาคตย่านรังสิตบนพื้นที่กว่า 750 ไร่ ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเซ็นทรัลพัฒนา, โครงการมิกซ์ยูส “Central GR9” ใจกลาง CBD พระราม 9 และ “The Central District” ผนึกกำลัง เซ็นทรัล ลาดพร้าว และ The Central พหลโยธิน ขณะเดียวกันยังเตรียมเปิดโครงการใหม่ในปี 2569 ได้แก่ 20 พ.ค. นี้ พบ “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” มิกซ์ยูสแห่งใหม่ของภาคอีสาน พบกับศูนย์การค้า, PHYLL คอนโดระดับ super premium ที่แรกในอีสาน สูง 33 ชั้น และ GO! Hotel ที่แรกในอีสาน และต้นไตรมาส 3 เปิดแน่ “เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์” มิกซ์ยูสใหญ่ที่สุดใจกลางนนทบุรี พร้อมเดินหน้า Landmark Transformation ทั่วประเทศ ทั้ง The New Central Bangna เตรียมเปิดปลายปี 69, เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พลิกโฉมครั้งใหญ่ในรอบ 30 ปี และ เซ็นทรัล ภูเก็ต แผนขยายและปรับโฉม ขึ้นแท่น The World’s Luxury Destination ดีที่สุดนอกกรุงเทพฯ พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจทั้ง Office, Hotel, และ Residence สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกมิติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอนาคตของเมืองไทย
สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกตลอดทั้งปี ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายทั่วประเทศเดินหน้าสร้าง “Global Festive Landmark” ทั่วประเทศ ผ่านการยกระดับเทศกาลไทยสู่ World-Class Experience Destination ตลอดทั้งปี ชูความสำเร็จของ “Thailand’s Songkran Festival 2026” ที่สร้างปรากฏการณ์ระดับโลก ดึงผู้ร่วมงานกว่า 15 ล้านคนทั่วประเทศ พร้อมสร้างกระแสอันดับ 1 บนทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วย Engagement กว่า 33 ล้าน ตอกย้ำบทบาทของเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้ขับเคลื่อน Festival Economy และ Culturetainment Platform ของไทย
พร้อมต่อยอดความคึกคักของฤดูกาลท่องเที่ยวไทย ผ่าน “Summer Fest 2026” ที่เปลี่ยนศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็น Summer Experience Destination รองรับทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติในช่วง Peak Travel Season และเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนผ่านแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2026” แลนด์มาร์กแห่งการจับจ่ายไหว้ กิน เที่ยว และ Cultural Celebration ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ดึงดูดทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พร้อมสร้าง Tourism & Spending Flow ให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้การยอมรับในเวทีโลก ใน Dow Jones Best-in-Class Indices จากการประเมินกลุ่มบริษัทอสังหาฯ 332 บริษัททั่วโลกพร้อมติดอันดับ 8 ปีต่อเนื่องใน DJSI World และ 12 ปีต่อเนื่องใน DJSI Emerging Market พร้อมติด TOP 10% S&P Global Sustainability Yearbook และกวาดรางวัลอื่นๆ อาทิ Future Trends Awards 2026 ที่สะท้อนองค์กร แบรนด์ ความยั่งยืน และผู้นำองค์กรแห่งอนาคต, กวาด 4 รางวัลใหญ่ Thailand Social Awards 2026 แบรนด์ที่สร้างโซเชียลอิมแพ็กด้านความยั่งยืน, Thailand’s Most Admired Company 2025-2026 ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯ ไทย พา ‘ศูนย์การค้าเซ็นทรัล’ ทั่วประเทศ ครองใจผู้บริโภคอันดับ 1
ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2569 เซ็นทรัลพัฒนา จะมีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานทั้งหมด 44 โครงการ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 42 แห่ง - ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 17 โครงการ ต่างจังหวัด 24 โครงการ และในมาเลเซีย 1 โครงการ; ศูนย์การค้าเอสพละนาด และศูนย์การค้าเมกา บางนา) คอมมูนิตี้ มอลล์ 16 โครงการ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม 2.3 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีอาคารสำนักงาน 11 อาคาร โรงแรม 11 แห่ง และโครงการที่พักอาศัยทั้งแนวสูงและแนวราบรวม 51 โครงการ