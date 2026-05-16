วิทยุการบินฯหารือ CANSO แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี บริหารจราจรทางอากาศ รับอุตการบินเติบโต

วิทยุการบินฯ หารือ ผู้บริหาร CANSO แลกเปลี่ยนทิศทางอนาคตการบินสากล พร้อมโชว์ศักยภาพระบบบริหารจราจรทางอากาศไทย "ลดความหนาแน่น ลดความล่าช้า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ห้วงอากาศ"น่านฟ้าไทย-ภูมิภาค
วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับ Mr. Simon Hocquard, President and CEO ของ Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและประชุมหารือความร่วมมือด้านการบริหารจราจรทางอากาศ ณ สำนักงานใหญ่ บวท. ว่า ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมการบินโลกในอนาคต ทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัย เทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของการเดินทางทางอากาศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมองว่าอนาคตของการบริหารจราจรทางอากาศ จะขับเคลื่อนด้วยการใช้ข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และความร่วมมือระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่ง บวท. พร้อมมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก
"การหารือครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นที่องค์กรการบินระดับโลกมีต่อศักยภาพของประเทศไทยและ บวท. ทั้งนี้ CANSO ให้ความสนใจศึกษารายละเอียดการพัฒนาระบบสนับสนุนบริการจัดการความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management: ATFM) ที่ บวท. ได้พัฒนาและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในประเทศไทย และประเทศอื่นในภูมิภาค ซึ่งช่วยลดความหนาแน่น ลดความล่าช้า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ห้วงอากาศ สะท้อนบทบาทสำคัญของประเทศไทย และ บวท. ในฐานะหนึ่งในองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจราจรทางอากาศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก"
นายสุรชัย กล่าวว่า บวท. เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง CANSO เมื่อปี พ.ศ. 2539 โดย บวท. มีบทบาทในการร่วมผลักดันทิศทางและการดำเนินงานของ CANSO จากนั้นเป็นต้นมา เพื่อให้องค์กรนี้เป็นเวทีความร่วมมือสำคัญของตัวแทนหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศทั่วโลกอย่างแท้จริง โดย บวท. พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือกับองค์กรการบินระหว่างประเทศ โดยล่าสุด บุคลากรของ บวท. นายปิยวุฒิ ตันติเมฆบุตร นักวิชาการระดับผู้อำนวยการกอง ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานคณะพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการจัดการจราจรทางอากาศ ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO Air Traffic Management Operations Panel) นับเป็นผู้แทนจากประเทศไทยคนแรก บทบาทดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนถึงการยอมรับศักยภาพบุคลากรของไทยในเวทีสากล แต่ยังเปิดโอกาสให้ บวท. สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวปฏิบัติใหม่ระดับโลก เพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาระบบบริการจราจรทางอากาศ การพัฒนาบุคลากร และการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศให้สอดคล้องกับทิศทางการบินโลกในอนาคต