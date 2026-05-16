เริ่ม 18 พ.ค.! ปิดเบี่ยงหน้าด่านดาวคะนอง และปิดช่องเก็บค่าผ่านทาง 4 และ 5 เร่งติดตั้งคานขวาง "ด่วนพระราม3"

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณด่านฯ ดาวคะนอง (ขาเข้า) ตั้งแต่ วันที่ 18 พ.ค. - 30 ก.ย. 69 ตลอด24 ชม.เพื่อติดตั้งคานขวางของทางด่วนพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกฯ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากที่กทพ.ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี (ITD-VCB Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3 โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการทางพิเศษดังกล่าว จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงการจราจร บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ดาวคะนอง ขาเข้ากรุงเทพฯ ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 ช่องจราจร และ ช่องเก็บค่าผ่านทางที่ 4 และ 5 จำนวน 2 ช่องจราจร ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ได้ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การปิดช่องทางจราจรเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ โทร 06 3353 9026 หรือ 06 3353 9027 ตลอด 24 ชั่วโมง