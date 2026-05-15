บขส.ยกระดับความปลอดภัยรับหน้าฝน คลอด 4 มาตรการคุมเข้ม คนขับ-ตัวรถ วิ่งบริการกว่า 6พันคัน/วัน

บขส. ยกระดับความปลอดภัยเข้มมาตรการรับหน้าฝน!! คลอด 4 มาตรการ คุมเข้ม คนขับรถระมัดระวังทุกเส้นทาง พร้อมตรวจสภาพรถกว่า 6,000 คัน ก่อนออกวิ่งทุกเที่ยว ติดตามผ่าน GPS ตลอดเส้นทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือบขส. (BKS) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตก ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการขับรถบนท้องถนน และมีความเสี่ยงเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับสถานการณ์การใช้บริการรถโดยสารมีอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการเดินรถของบริษัทฯ พบว่ามีผู้ใช้บริการในเที่ยวไป – กลับ ประมาณ 80,000 – 90,000 คนต่อวัน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) จำนวน 5,000 – 6,000 เที่ยววิ่งต่อวัน
ดังนั้น BKS จึงออกมาตรการความปลอดภัยในการเดินรถโดยสารช่วงฤดูฝน ซึ่งปัจจุบันมีรถบริษัทฯ จำนวน 311 คัน รวมทั้งแจ้งไปยังรถร่วมฯ เอกชน (รถโดยสารและรถตู้) ที่อยู่ในการกำกับดูแลจำนวนกว่า 6,000 คัน ให้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการเดินทางช่วงฤดูฝนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
โดยมีมาตรการความปลอดภัยในการเดินรถโดยสารช่วงฤดูฝน ดังนี้
1.ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสาร (สภาพยาง, ก้านปัดน้ำฝน, ไฟหน้า – หลัง, ระบบเบรก, เข็มขัดนิรภัย) ก่อนให้บริการทุกครั้ง
2.กำชับให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อเจอฝนตก สภาพถนนเปียก เส้นทางที่น้ำท่วมขังให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถให้มากขึ้น ไม่ขับขี่โดยประมาท จัดพนักงานขับรถ 2 คน ในเส้นทางสายยาวที่ใช้เวลาเดินทางเกิน 6 ชั่วโมง
3.พนักงานขับรถต้องได้รับการตรวจสภาพความพร้อมของร่างกายและจิตใจก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
4.บริษัทฯ ติดตามการขับขี่ด้วยระบบ GPS เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการอบรมและฝึกพัฒนาทักษะการขับขี่ของพนักงานขับรถบริษัทฯ ช่วยเพิ่มความรู้และทักษะในการขับรถและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ รวมทั้งช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการด้วย
BKS ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารคาดเข็มนิรภัยทุกครั้งระหว่างที่ใช้บริการ รวมทั้งขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศในแต่ละวัน เพื่อวางแผนในการเดินทาง แนะนำให้พกอุปกรณ์ป้องกันฝน เช่น ร่มหรือเสื้อกันฝน และใช้ความระมัดระวังในการขึ้น – ลงรถโดยสารด้วย เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางช่วงฤดูฝน