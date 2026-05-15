เจ้าท่าฯโต้ ปมสินบน หลังกกร.เปิดผลสำรวจชี้ติดอันดับ ยันบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้

กรมเจ้าท่า ชี้แจงภารกิจการให้บริการด้านการขนส่งทางน้ำ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล หลัง กกร.เผยผลสำรวจเอกชน เจ้าท่าติดอันดับมูลค่าสินบน พร้อมเปิดขั้นตอนขอใบอนุญาต รับบริการในระบบ e-Service จ่ายค่าธรรมเนียมระบบ e-payment เพิ่มประสิทธิภาพบริการ ลดการเดินทาง และโปร่งใส
15 พฤษภาคม 2569 กรมเจ้าท่า (จท.) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมด้วยคณะทำงาน Zero Corruption: กกร. และเพื่อนไม่ทน ได้เปิดเผย “ผลการสำรวจ” ความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจ จำนวน 401 ราย ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 10 เมษายน 2569 ปรากฎทางสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อสารมวลชน ว่า กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนติดอันดับ 4 ที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 90 และหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยติดอันดับ 2 จำนวนเงินที่เสนอให้ 100,000 บาทต่อครั้ง นั้น
กรมเจ้าท่า ขอเรียนชี้แจงว่า กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการให้บริการการออกใบอนุญาต ใบรับรอง ให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจการขนส่งทางน้ำและทางทะเล ครอบคลุมทั้งการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ การจัดทำนิติกรรมทะเบียนเรือ การออกใบอนุญาตให้เรือออกจากท่า การให้บริการนำร่อง และการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรมเจ้าท่ามีผลการดำเนินงานด้านบริการ รวมทั้งสิ้น 287,427 รายการ ดังนี้
1. งานด้านใบอนุญาตทะเบียนเรือ จำนวน 42,788 ฉบับ
2. งานออกใบอนุญาตใบประกาศนียบัตร (ใบอนุญาตขับขี่เรือ) และใบรับรองต่าง ๆ จำนวน 36,021 ฉบับ
3. หนังสือคนประจำเรือ จำนวน 12,818 เล่ม
4. งานตรวจสภาพเรือและออกใบรับรอง จำนวน 53,364 ฉบับ
5. งานบริการนำร่อง จำนวน 40,554 เที่ยว
6. งานบริการใบอนุญาตเรือออกจากท่า จำนวน 77,449 ฉบับ
7. งานอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จำนวน 381 ฉบับ
8. การรับรองระวังแนวเขตที่ดิน จำนวน 18,798 ฉบับ
9. อื่นๆ (ใบรับรองตรวจสภาพท่าเรือ,ใบอนุญาตเรือทำการค้าในน่านน้ำไทย,ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ 58 พ.ศ. 2515) จำนวน 5,254 ฉบับ
กรมเจ้าท่ามุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปด้วยความสุจริต ด้วยระบบการให้บริการด้วยการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตและการขอรับบริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในระบบ e-payment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดการเดินทาง ลดการติดต่อของผู้รับบริการและประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการ และลดการใช้ดุลยพินิจในการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ การจัดทำนิติกรรมทะเบียนเรือ การออกใบอนุญาตให้เรือออกจากท่า การให้บริการนำร่อง การจัดทำหนังสือคนประจำเรือ นับตั้งแต่ปี 2558
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่ามีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่าง ๆ โดยจะดำเนินการ “ประกาศสิทธิผู้รับบริการภาคการคมนาคมขนส่งทางน้ำ” และจะเผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่า ผ่านสื่อต่าง ๆ เว็บไซต์ และ Facebook ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
1. แจ้งสิทธิการรับทราบค่าธรรมเนียมบริการต่าง ๆ ของกรมเจ้าท่า
2. แจ้งสิทธิการเข้ารับบริการขออนุญาตรวมถึงการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. แจ้งสิทธิการรับทราบระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จของการให้บริการ
4. แจ้งสิทธิในการร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความสะดวก ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบการเรียกรับสินบนและการทุจริต ผ่าน สายด่วน 1199 เว็บไซต์ www.md.go.th และ Facebook ของกรมเจ้าท่า
รวมถึงได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการจากกรมเจ้าท่า ได้แก่ 1. สมาคมเจ้าของเรือไทย 2. สมาคมเรือไทย 3. สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ 4. สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย 5. สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย 6. สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ 7. สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ 8. สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย 9. สมาคมประมงแห่งประเทศไทย เพื่อแจ้ง “ประกาศสิทธิผู้รับบริการภาคการคมนาคมขนส่งทางน้ำ” และขอความร่วมมือให้ใช้บริการการติดต่อขออนุญาตและการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และงดการใช้คนกลางหรือตัวแทนในการติดต่องานบริการต่าง ๆ ของกรมเจ้าท่า
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าจะจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เพื่อขอรายละเอียดข้อมูลประกอบการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของกรมเจ้าท่า เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปด้วยความสุจริต ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าขอยืนยันเจตนารมณ์ในการให้บริการในภาคการคมนาคมขนส่งทางน้ำให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและภาคธุรกิจต่อไป