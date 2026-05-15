MEA ย้ำความปลอดภัยรับฤดูฝน แนะตรวจเช็กไฟฟ้าในบ้าน พร้อมดูแลประชาชน 24 ชั่วโมง

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เตรียมความพร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าและทีมช่างเทคนิคดูแลพื้นที่เมืองมหานครตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรณรงค์ประชาชนตรวจสอบจุดเสี่ยงระบบไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและพายุฝนฟ้าคะนอง
นายทัดเทพ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งมักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ MEA ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าเป็นสำคัญ จึงได้เตรียมมาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคง พร้อมจัดชุดทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบตัดแต่งกิ่งไม้ที่ใกล้แนวสายไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดับและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
สำหรับการเตรียมความพร้อม MEA ให้คำแนะนำแก่ประชาชนใน 3 ด้านหลัก ดังนี้
- การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ประชาชนควรตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบรอยแตกหรือชำรุดควรเปลี่ยนทันที โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกอาคาร เช่น กริ่งไฟฟ้า โคมไฟสนาม และปั๊มน้ำ
- การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) MEA แนะนำให้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงตรวจสอบการติดตั้งสายดินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
- ความปลอดภัยเมื่อเกิดน้ำท่วมขัง หากมีระดับน้ำท่วมขังเข้าในบ้าน ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านด้วยสวิตช์หลัก (Main Circuit Breaker) และย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูง
หากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th