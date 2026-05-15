xs
xsm
sm
md
lg

‘ข้าวแช่นารา’ ฟีเวอร์! ยอดขายทะลุ 10,000 เซ็ต ‘จูเลีย มอร์ลีย์’ ชิมครั้งแรกติดใจ ดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย ทยานสู่เวทีนางงามโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระแสอาหารไทยโบราณยังแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมนูประจำฤดูร้อนอย่าง ‘ข้าวแช่นารา’ ของ NARA Thai Cuisine ที่สร้างยอดขายกว่า 10,000 เซ็ต ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน กลายเป็นเมนูอันดับหนึ่งของร้านในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ภายใต้แคมเปญ “สำรับไทย..ไว้ใจนารา” หรือ TASTE NARA – TASTE OF THAILAND ตอกย้ำจุดยืนการยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ผ่านการนำเสนอสำรับไทยโบราณในรูปแบบร่วมสมัย 

เบื้องหลังความสำเร็จของ ข้าวแช่นารา โดยปีนี้นาราไทย คูซีน ยังได้นางเอกซุปตาร์อย่าง ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ เป็นตัวแทนถ่ายทอดเสน่ห์สำรับไทยประจำฤดูกาล ผ่านเมนู ‘ข้าวแช่นารา’ จนสามารถขยายฐานกลุ่มนักชิมสู่คนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น ปลุกกระแสความนิยมอาหารไทยโบราณให้กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง 


นอกจากกระแสตอบรับจากนักชิมชาวไทยแล้ว ล่าสุดยังได้รับความสนใจจากบุคคลระดับโลก เมื่อ จูเลีย มอร์ลีย์ ประธานและซีอีโอองค์กรมิสเวิลด์ พร้อมด้วย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก หรือ แม่ปุ้ย TPN ผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีประกวด Miss World Thailand และเวทีนางงามระดับนานาชาติ ร่วมรับประทานอาหารไทย โดยมี คุณยีน-สิริโสภา จุลเสวก ผู้บริหารนารา กรุ๊ป ให้การต้อนรับที่ร้านนาราไทย คูซีน สาขาเอราวัณ

หนึ่งในเมนูที่ คุณจูเลีย เอ่ยปากว่า มีโอกาสได้ทดลองชิมและเป็นประสบการณ์ครั้งแรก คือ “ข้าวแช่นารา” พร้อมกล่าวชื่นชอบเสน่ห์ และรสชาติอันประณีตของอาหารไทย สะท้อนพลังซอร์ฟพาวเวอร์ วัฒนธรรมอาหารไทยที่ได้รับความนิยมในสายตาชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง


ด้าน คุณยีน-สิริโสภา จุลเสวก ผู้ร่วมก่อตั้งนาราไทย คูซีน เปิดเผยว่า ในช่วงการเก็บตัวการประกวดมิสเวิลด์ที่ประเทศไทย ทางร้านยังได้ร่วมสนับสนุนอาหารไทยให้กับกองประกวด เพื่อร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์และเสน่ห์ของอาหารไทยสู่เวทีระดับนานาชาติอีกด้วย

‘นารา กรุ๊ป’ ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย สู่ Global Thai Cuisine มาตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบันมีสาขาแบรนด์ร้านอาหารไทยเครือปักหมุด รวม 7 ประเทศ กว่า 70 สาขาทั่วโลก!!.
‘ข้าวแช่นารา’ ฟีเวอร์! ยอดขายทะลุ 10,000 เซ็ต ‘จูเลีย มอร์ลีย์’ ชิมครั้งแรกติดใจ ดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย ทยานสู่เวทีนางงามโลก
‘ข้าวแช่นารา’ ฟีเวอร์! ยอดขายทะลุ 10,000 เซ็ต ‘จูเลีย มอร์ลีย์’ ชิมครั้งแรกติดใจ ดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย ทยานสู่เวทีนางงามโลก
‘ข้าวแช่นารา’ ฟีเวอร์! ยอดขายทะลุ 10,000 เซ็ต ‘จูเลีย มอร์ลีย์’ ชิมครั้งแรกติดใจ ดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย ทยานสู่เวทีนางงามโลก