‘ข้าวแช่นารา’ ฟีเวอร์! ยอดขายทะลุ 10,000 เซ็ต ‘จูเลีย มอร์ลีย์’ ชิมครั้งแรกติดใจ ดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย ทยานสู่เวทีนางงามโลก

กระแสอาหารไทยโบราณยังแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมนูประจำฤดูร้อนอย่าง ‘ข้าวแช่นารา’ ของ NARA Thai Cuisine ที่สร้างยอดขายกว่า 10,000 เซ็ต ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน กลายเป็นเมนูอันดับหนึ่งของร้านในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ภายใต้แคมเปญ “สำรับไทย..ไว้ใจนารา” หรือ TASTE NARA – TASTE OF THAILAND ตอกย้ำจุดยืนการยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ผ่านการนำเสนอสำรับไทยโบราณในรูปแบบร่วมสมัย
เบื้องหลังความสำเร็จของ ข้าวแช่นารา โดยปีนี้นาราไทย คูซีน ยังได้นางเอกซุปตาร์อย่าง ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ เป็นตัวแทนถ่ายทอดเสน่ห์สำรับไทยประจำฤดูกาล ผ่านเมนู ‘ข้าวแช่นารา’ จนสามารถขยายฐานกลุ่มนักชิมสู่คนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น ปลุกกระแสความนิยมอาหารไทยโบราณให้กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
นอกจากกระแสตอบรับจากนักชิมชาวไทยแล้ว ล่าสุดยังได้รับความสนใจจากบุคคลระดับโลก เมื่อ จูเลีย มอร์ลีย์ ประธานและซีอีโอองค์กรมิสเวิลด์ พร้อมด้วย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก หรือ แม่ปุ้ย TPN ผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีประกวด Miss World Thailand และเวทีนางงามระดับนานาชาติ ร่วมรับประทานอาหารไทย โดยมี คุณยีน-สิริโสภา จุลเสวก ผู้บริหารนารา กรุ๊ป ให้การต้อนรับที่ร้านนาราไทย คูซีน สาขาเอราวัณ
หนึ่งในเมนูที่ คุณจูเลีย เอ่ยปากว่า มีโอกาสได้ทดลองชิมและเป็นประสบการณ์ครั้งแรก คือ “ข้าวแช่นารา” พร้อมกล่าวชื่นชอบเสน่ห์ และรสชาติอันประณีตของอาหารไทย สะท้อนพลังซอร์ฟพาวเวอร์ วัฒนธรรมอาหารไทยที่ได้รับความนิยมในสายตาชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง
ด้าน คุณยีน-สิริโสภา จุลเสวก ผู้ร่วมก่อตั้งนาราไทย คูซีน เปิดเผยว่า ในช่วงการเก็บตัวการประกวดมิสเวิลด์ที่ประเทศไทย ทางร้านยังได้ร่วมสนับสนุนอาหารไทยให้กับกองประกวด เพื่อร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์และเสน่ห์ของอาหารไทยสู่เวทีระดับนานาชาติอีกด้วย
‘นารา กรุ๊ป’ ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย สู่ Global Thai Cuisine มาตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบันมีสาขาแบรนด์ร้านอาหารไทยเครือปักหมุด รวม 7 ประเทศ กว่า 70 สาขาทั่วโลก!!.