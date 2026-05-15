M โชว์Q1 โต 14.3% โบนัสสุกี้เรือธง

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 รายได้จากการขายและบริการ 4,047 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.3% จากปีก่อน ขณะที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2,509 ล้านบาท ได้รับแรงหนุนสำคัญจากโมเดลบุฟเฟต์ที่โชว์ศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง ทั้งแบรนด์ เอ็มเค เรสโตรองต์ กับบุฟเฟต์ “คุ้มเกินคุ้ม” 299 บาท และ โบนัสสุกี้ แบรนด์น้องใหม่ที่เป็นเรือธงสำคัญของธุรกิจ
ในไตรมาส 1 ยอดขายจากสาขาเดิม (SSSG) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.5% โดยเฉพาะแบรนด์ เอ็มเค เรสโตรองต์ ที่มียอดขายจากสาขาเดิมที่บวกต่อเนื่องถึง 6.1% ปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้น 8.3% สะท้อนถึงการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ทั้งกลุ่มที่เน้นความคุ้มค่าและกลุ่มคนรักเอ็มเค อีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
แม้แบรนด์ โบนัสสุกี้ จะเริ่มดำเนินการช่วงครึ่งปีหลังของปี 2568 แต่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด มีสัดส่วนรายได้ในพอร์ตโฟลิโอถึง 11% โดยปัจจุบันมีถึง 31 สาขา และเตรียมขยายต่อเนื่องอีกกว่า 30 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งมีการปรับเพิ่มงบลงทุนอีก 700 ล้านบาท เมื่อปลายปีที่ผ่านมา
อีกแบรนด์ใหม่อย่าง ฮิคินิคุ โตะ โคเมะ ปัจจุบันมีถึง 4 สาขา โดยยอดขายเติบโตตามสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง และวางแผนขยายทั้งในและต่างประเทศเพิ่มอีก อย่างน้อย 2 สาขา ภายในสิ้นปี
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายหลักจากการรุกตลาดผ่านโมเดลบุฟเฟต์ ทั้งโปรโมชั่น “คุ้มเกินคุ้ม” ของแบรนด์ เอ็มเค เรสโตรองต์ และ โบนัสสุกี้ ซึ่งเป็นธุรกิจบุฟเฟต์เต็มรูปแบบ ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบ, ค่าใช้จ่ายพนักงาน รวมถึงต้นทุนจากการขยายสาขาและค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาใหม่เพิ่มสูงขึ้น ตามโครงสร้างธุรกิจแบบบุฟเฟต์ แต่ยังคงยึดมั่นในการรักษาคุณภาพไว้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมีแนวโน้มปรับลดลงในไตรมาส 2 จากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น