THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 พลังแห่งแห่งเอเชีย เพื่อธุรกิจอาหารระดับโลก BIGGER I BETTER I BOLDER

กลับมาอีกครั้งพร้อมความยิ่งใหญ่กว่าทุกปี! งานแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย และเป็นเป้าหมายสำคัญของคู่ค้าและนักธุรกิจทั่วโลกในการค้นหาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทั่วโลกที่ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย
งานแสดงสินค้าอาหารชั้นนำแห่งเอเชีย THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 เวทีแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ได้พบกับคู่ค้า ผู้จัดจำหน่าย ธุรกิจค้าปลีก และผู้ซื้อจากทั่วโลกได้พบปะเจรจาและเชื่อมต่อความสำเร็จด้วยกัน ภายใต้แนวคิด ‘Beyond Food Experience’ สร้างประสบการณ์รอบด้านเพื่อเติมเต็มคุณค่าให้กับธุรกิจเติบโตสู่ความสำเร็จ ซึ่งในปีนี้มีความน่าสนใจที่ “ใหญ่ขึ้น - ดีขึ้น – เข้มข้นขึ้น” ที่นักธุรกิจเกี่ยวกับอาหารจะพลาดไม่ได้!
BIGGER I ใหญ่ขึ้น...ขยายโอกาสธุรกิจมากขึ้น
THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ในปีนี้ได้ขยายพื้นที่จัดแสดงไปยัง IMPACT FORUM HALL 4 สำหรับจัดแสดงสินค้านวัตกรรม สินค้าแห่งอนาคต และสตาร์ทอัพ จึงมีพื้นที่จัดงานครอบคลุมอาคาร 1-12 รวม 140,000 ตรม. จัดแสดงสินค้าอาหารอย่างครบครัน 9 โซน ได้แก่ เครื่องดื่ม (Drinks), อาหารสำเร็จรูป (Fine Food), เทคโนโลยีด้านอาหาร (Food Technology), อาหารแช่แข็ง (Frozen Food), ผักและผลไม้ (Fruits & Vegetables), เนื้อสัตว์ (Meat), ข้าว (Rice), อาหารทะเล (Seafood), ขนมและของขบเคี้ยว (Sweets & Confectionery) ซึ่งในแต่ละโซนยังมีความหลากหลาย ทั้งอาหารทั่วไป อาหารฮาลาล อาหารออร์แกนิก อาหารเพื่อสุขภาพ โปรตีนจากพืช อาหารเฉพาะด้าน อาหารสำหรับอนาคต และความยั่งยืน ฯลฯ จึงเป็นเวทีที่เพิ่มโอกาสให้ทั้งผู้ซื้อและคู่ค้าได้เติมเต็มความต้องการทางธุรกิจให้เติบโต มากขึ้น
BETTER I ดีขึ้น...เชื่อมต่อกับคู่ค้าที่มีศักยภาพสูง
THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 เปิดประสบการณ์การจัดซื้อจัดหาที่มีคุณภาพ เป็นแพลตฟอร์ม ที่ทำให้เกิด Business Matching ระหว่างนักธุรกิจ ผู้ซื้อ และคู่ค้า ได้มาพบกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทย และนานาชาติเกือบ 3,600 บริษัทจากกว่า 56 ประเทศ ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาเซียน ยุโรป อเมริกา ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย ซึ่งล้วนแต่เป็น Exhibitor ที่มีศักยภาพสูง พร้อมสินค้า และนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงทำให้แต่ละปีได้รับการตอบรับจาก Trade Visitor ทั่วโลกเข้าชมงานเป็นจำนวนมากเพื่อค้นหาสินค้า ค้นหาพันธมิตร สร้างความร่วมมือ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเพื่อขยายโอกาสสร้างความ สำเร็จใหม่ ๆ ในอนาคต
BOLDER l เข้มข้นขึ้น...ด้วยสาระความรู้สร้างไอเดียธุรกิจ
THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 คือพื้นที่เพิ่มพูนความรู้และเปิดมุมมองใหม่ ๆ ในธุรกิจอาหาร อัปเดตสินค้าที่กำลังอยู่ในเทรนด์ ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ด้วยกิจกรรม นิทรรศการ สัมมนา ฯลฯ ที่จุดประกายไอเดียธุรกิจอย่างครบวงจร ได้แก่
- THAIFEX – Anuga Trend Zone: นำเสนอเทรนด์ตลาดล่าสุดในอุตสาหกรรมอาหาร โดย Innova Market Insights การศึกษาเทรนด์จากประเทศต่าง ๆ นำมาจัดแสดง เพื่อให้ธุรกิจสามารถมองเห็นทิศทางและสามารถปรับตัวให้ทันกับเทรนด์ที่เปลี่ยนไป
- THAIFEX – Anuga tasteInnovation Show: การประกวดและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่กำลังเป็นกระแส เช่น โปรตีนจากพืช ซุปเปอร์ฟู้ด ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ฯลฯ
- Future Food Experience+ กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ และชิมอาหารแห่งอนาคต
- THAIFEX – Anuga Startup: ผลงานคิดค้นสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถร่วมมือกันสร้างธุรกิจให้เติบโตร่วมกันในอนาคต
- Exhibitons & Seminar: เวทีเรียนรู้เพื่อสร้างความสำเร็จมากขึ้นด้วยสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญ และนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการสินค้าฮาลาล อาหารออแกนิค สมุนไพรในอาหาร บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ฯลฯ
- Thailand Ultimate Chef Challenge: การแข่งขันระดับโลกเพื่อค้นหาเชฟมืออาชีพและเชฟรุ่นใหม่ระดับนานาชาติ
พลาดไม่ได้...THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 จัดขึ้น 26-30 พฤษภาคมนี้ ที่อาคาร 1-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเปิดเจรจาธุรกิจ 26 – 29 พฤษภาคม 2569 (10.00 – 18.00 น.) ส่วนวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 จะเปิดเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไป (10.00-18.00 น.) สำหรับผู้ประกอบการและคู่ค้าที่สนใจชมงาน สามารถคลิกลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบัตรชมงานฟรีที่ https://registration.thaifex-anuga.com/event/THAA26