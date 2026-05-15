เครื่องดื่มชูกำลัง "KNOCKOUT" ผนึกกำลัง สมาคมแท็กซี่ ปูพรมกระจายสินค้าทั่วประเทศ "มาดามพิม - เคนโด้" ร่วมปลุกพลังใจ "หมัดเด็ดคนสู้ชีวิต"

แบรนด์เครื่องดื่มชูกำลัง "KNOCKOUT" (น็อคเอาท์) ภายใต้เครือ Jimjamthailand เดินหน้ารุกตลาดอย่างเต็มกำลัง สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ สมาคม TAXI โดย การนำของ นายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ มุ่งเป้ากระจายสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศไทย พร้อมจัดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานและคนสู้ชีวิตทุกคน
การจับมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่พลิกโฉมการกระจายสินค้า โดยผสานเครือข่ายของรถแท็กซี่ที่มีอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้กลายเป็นจุดกระจายความสดชื่นและสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ผลิตภัณฑ์ KNOCKOUT เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกซอกทุกซอย แต่ยังเป็นการสนับสนุนอาชีพและสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องผู้ขับรถแท็กซี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคมอีกด้วย
ไฮไลต์ของโปรเจกต์นี้คือการได้บุคคลต้นแบบอย่าง "มาดามพิม ดิ สมิธ " และ "เคนโด้" รวมทั้งนักมวยเลือดใหม่จากค่าย Jimjam Boxing มาร่วมสร้างแคมเปญเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ ภายใต้คอนเซปต์ "หมัดเด็ดคนสู้ชีวิต"ภายในงาน ทั้งสองท่านได้ร่วมพูดคุยและส่งต่อพลังบวกให้กับพี่น้องเครือข่ายแท็กซี่และผู้ร่วมงาน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค การต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวัน และการหา "หมัดเด็ด" หรือจุดแข็งในตัวเองเพื่อเอาชนะทุกความท้าทาย ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของแบรนด์ KNOCKOUT ที่พร้อมเป็นเครื่องดื่มคู่ใจ เติมทั้งพลังกายและพลังใจให้ทุกคนลุกขึ้นสู้ต่อได้ในทุกสถานการณ์
แคมเปญนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ Jimjamthailand ที่ไม่ได้มองเพียงแค่การเติบโตทางธุรกิจ แต่ยังมุ่งมั่นที่จะเติบโตเคียงข้างสังคมไทย พร้อมเป็นพลังผลักดันให้ทุกคนน็อคเอาท์ทุกความเหนื่อยล้า และก้าวไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจ
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่:Facebook Jimjam Thailand TikTok:JimJamThailand