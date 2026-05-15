รีวิว The Bangkok Thonglor คอนโดหรูทองหล่อ ส่วนกลาง 3 ชั้น วิวดี

The Bangkok Thonglor คือคอนโดมิเนียม Ultimate Luxury ที่ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพต้นซอยทองหล่อ ห่างจาก BTS ทองหล่อเพียง 350 เมตร โดดเด่นด้วยความเป็นส่วนตัวสูงสุดเพียง 148 ยูนิต พร้อมมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เหนือระดับด้วยส่วนกลางลอยฟ้า 3 ชั้นบนสุดเสมือน Penthouse ของลูกบ้านทุกคน ให้คุณดื่มด่ำกับวิวเมืองสวยงามได้ในทุกวัน วันนี้เราจะมารีวิวโครงการหรูบนทำเลทองหล่อนี้ ว่าทำไมถึงเป็นที่สุดของการอยู่อาศัย
เจาะลึกดีไซน์ The Bangkok Thonglor เหมือนอัญมณีล้ำค่าใจกลางเมือง
งานสถาปัตยกรรมได้รับแรงบันดาลใจจากอัญมณีและคริสตัลธรรมชาติ ภายใต้คอนเซปต์ "Crown Jewels Living" ตัวอาคารเป็นกระจกทั้งหลัง (Glass Curtain Wall) ที่ไร้เฟรมภายนอก สะท้อนเหลี่ยมมุมดุจการเจียระไนคริสตัลให้เปล่งประกายแวววาว ผสานวัสดุหรูอย่างหินอ่อนและทองแดง เพื่อสร้าง Timeless Luxury Design ที่เป็นเอกลักษณ์ สง่างามและทรงคุณค่าตลอดกาลบนถนนทองหล่อ
ทำเลทองหล่อตอนต้น ใกล้ BTS ทองหล่อ เดินทางง่าย เชื่อมต่อสุขุมวิท
โครงการตั้งอยู่ในจุด Best Location ช่วงต้นถนนทองหล่อที่สงบและไม่วุ่นวาย แต่ยังเชื่อมต่อถนนสุขุมวิทได้สะดวก ห่างจากสถานี BTS ทองหล่อเพียง 350 เมตร ทำให้การเดินทางเข้าเมืองเป็นเรื่องง่าย รายล้อมด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำอย่าง The EM District, Marche’ ทองหล่อ รวมถึงโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงเรียนนานาชาติ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตใจกลางเมืองได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ส่วนกลางลอยฟ้า 3 ชั้นเต็ม ชมวิว 360 องศา พร้อมออนเซ็นส่วนตัวสุดหรู
ไฮไลต์สำคัญคือ "Triple Full Floors Sky Facilities" พื้นที่ส่วนกลางบนชั้น 29-31 ที่เปิดรับวิวได้รอบทิศทาง เพียบพร้อมด้วยสระว่ายน้ำ 360 Degree Rooftop Swimming Pool ที่เห็นเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ, Sky Fitness และ Sky Japanese Onsen แยกชาย-หญิง เพื่อการผ่อนคลายอย่างเป็นส่วนตัว พื้นที่เหล่านี้ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่พักผ่อนร่วมกันที่หรูหราเสมือนลูกบ้านทุกคนเป็นเจ้าของ Penthouse
พาชมห้องตัวอย่าง Crafted Design ตกแต่งครบ ฟังก์ชันดี
สัมผัสความพิถีพิถันในทุกรายละเอียดกับห้องรูปแบบ "Crafted Design" ที่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมเข้าอยู่ โดยมัณฑนากรมืออาชีพและศิลปินชั้นนำ การออกแบบเน้นฟังก์ชันที่เป็นสัดส่วน เชื่อมต่อพื้นที่ใช้สอย (Connecting Plan) ให้ลงตัวกับการอยู่อาศัยจริง พร้อมระบบถ่ายเทอากาศที่โปร่งสบาย รับลมและแสงธรรมชาติได้ดีในทุกยูนิต
ตัวอย่างห้องพร้อมตกแต่งแบบ 1 Bedroom
ห้อง 1 Bedroom (Unit 05A02) ขนาด 62.89 ตร.ม. เป็นห้องมุมทิศเหนือที่รับแสงธรรมชาติและมองเห็นสวน ภายในจัดวาง Layout ให้ห้องนั่งเล่นเชื่อมต่อกับโซนรับประทานอาหารกว้างขวาง มีครัวปิดขนาดใหญ่เหมาะแก่การทำอาหาร ห้องนอนกว้างเชื่อมต่อ Walk-in Closet และห้องน้ำ พร้อมระเบียงแบบ Double Skin ที่ใช้งานได้อเนกประสงค์และเพิ่มความเป็นส่วนตัว
ตัวอย่างห้องพร้อมตกแต่งแบบ 2 Bedroom
ห้อง 2 Bedroom (Unit 12AA08) ขนาด 94.75 ตร.ม. เป็นห้องมุมขนาดใหญ่พิเศษทางทิศใต้ที่รับลมได้ตลอดปี จุดเด่นคือพื้นที่ Living และ Dining ที่กว้างขวาง จัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ลงตัว พร้อมครัวปิดขนาดใหญ่ ห้องนอน Master เชื่อมต่อ Walk-in Closet และห้องน้ำส่วนตัว มอบความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับการอยู่อาศัยแบบครอบครัว
The Bangkok Thonglor มอบความคุ้มค่าด้วยทำเลศักยภาพและการออกแบบที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด พร้อมส่วนกลางระดับพรีเมียม ขณะนี้มีข้อเสนอพิเศษ 1 Bedroom เริ่มต้น 13.9 ล้านบาท และ 2 Bedroom เริ่มต้น 22 ล้านบาท หากคุณสนใจสามารถนัดหมายเข้าชมโครงการได้ทุกวัน โทร. 1198 Facebook : Land & Houses ได้ที่ Line : @Landandhouses