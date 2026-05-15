วิ่งฉิว ! ทล.4 “ตำหนัง – แยกโคกเคียน” ขยาย 4 เลนเสร็จแล้วงบกว่า 678 ล้าน หนุนท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน

เสร็จแล้ว ขยาย 4 ช่องจราจร ทล. 4 “ตำหนัง – แยกโคกเคียน” อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ยาว 8.5 กม. โลเมตร ใช้งบกว่า 648 ล้านบาท ยกระดับโครงข่ายคมนาคมฝั่งอันดามัน หนุนเมืองท่องเที่ยวเติบโต และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่
กรมทางหลวง(ทล.) แจ้งว่า ขณะนี้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สาย บ.ตำหนัง – แยกโคกเคียน ตอน 2 พื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อยกระดับโครงข่ายคมนาคมฝั่งอันดามัน รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่าง กม.753+500 – กม.762+000 ระยะทางรวมประมาณ 8.5 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 648.8 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างขยายทางจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ตามมาตรฐานทางชั้นพิเศษ แบ่งทิศทางการเดินรถข้างละ 2 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ขนาดช่องจราจรกว้างข้างละ 3.50 เมตร พร้อมไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการเดินรถด้วยกำแพงคอนกรีตชนิดฐานสองด้าน (Barrier Type 2) รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบเตือนตลอดแนวเส้นทาง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเฉพาะใน ช่วงเวลากลางคืน
ทั้งนี้ พื้นที่โครงการถือเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญของภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งมีปริมาณการจราจรหนาแน่น เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นเส้นทางรองรับรถโดยสารและการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดภูเก็ต ระนอง และชุมพร อีกทั้งพื้นที่โดยรอบยังมีการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปริมาณการเดินทางเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี
โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเดินทางและการขนส่ง ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนและภาคธุรกิจ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจร ตลอดจนช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาและพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้สะดวกยิ่งขึ้น รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคใต้ฝั่งอันดามันในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ โครงการยังช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จากการปรับปรุงระบบระบายน้ำและรูปแบบโครงสร้างทางใหม่ พร้อมทั้งช่วยยกระดับทัศนียภาพและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับชุมชนสองข้างทาง รองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
ปัจจุบันโครงการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมสายหลักของภาคใต้ฝั่งอันดามัน รองรับการเดินทาง การขนส่งสินค้า และการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมในอนาคต ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่สำคัญ อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณการจราจรให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงและอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางให้กับผู้ใช้เส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ