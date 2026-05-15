SCGC ส่งมอบกล่องข้าวรีไซเคิล ชนิด Food Grade ให้กับ กทม. มั่นใจสะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี Advanced Recycling

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC นำโดย นายชาตรี เอี่ยมโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ ส่งมอบกล่องข้าวรีไซเคิล ชนิด Food Grade จำนวน 10,500 กล่อง ให้กับกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยกล่องข้าวดังกล่าว ผลิตจากกล่องอาหารที่ผ่านการใช้งานในกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร โดย SCGC ได้นำมาผลิตเป็นกล่องใหม่ ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลขั้นสูง (Advanced Recycling) จึงมีคุณสมบัติเทียบเท่าของใหม่ สามารถสัมผัสอาหารได้ สะอาด ปลอดภัย โดยจะนำไปบรรจุอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อให้สำนักพัฒนาสังคมและครัวพระราชทาน ผ่านนางสาวอรทัย สกุณี รองผู้อำนวยการกองพระเครื่องต้น สำนักพระราชวัง


สำหรับกล่องข้าวรีไซเคิล ชนิด Food Grade ดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือระหว่าง SCGC และกรุงเทพมหานคร ในการคัดแยกประเภท พร้อมทั้งรวบรวมกล่องอาหาร และพลาสติกที่ใช้แล้วจากกิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดย SCGC ได้นำพลาสติกเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยี Advanced Recycling เพื่อแปรรูปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับโรงงานปิโตรเคมี (Circular Naphtha) และนำมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (Certified Circular Polyolefin Resin) ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMER ซึ่งสามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย


ความร่วมมือดังกล่าว ส่งเสริมให้เกิดการจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบ Closed-Loop เพื่อกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ไม่เล็ดรอดออกสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม และยังมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สนับสนุนเป้าหมายการก้าวสู่เมืองคาร์บอนต่ำ และนโยบายแยกขยะ ลดการฝังกลบของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน Low Waste, Low Carbon ของ SCGC อย่างเป็นรูปธรรม


โดยก่อนหน้านี้ SCGC ได้นำกล่องอาหาร และพลาสติกใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเชิงกล (Mechanical Recycling) และผลิตเป็น “เก้าอี้รักษ์โลก” จำนวน 150 ตัว โดยได้ส่งมอบเก้าอี้เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
SCGC ส่งมอบกล่องข้าวรีไซเคิล ชนิด Food Grade ให้กับ กทม. มั่นใจสะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี Advanced Recycling
