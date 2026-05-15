จากแบรนด์เครื่องดื่มสู่การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ MIXUE และ Win Metawin สร้างการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผู้บริโภคจีน-ไทย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ อุตสาหกรรมบันเทิง และการบริโภคระหว่างจีนและไทยทวีความลึกซึ้งมากขึ้น
ตั้งแต่ภาพยนตร์ ดนตรี จนถึงวัฒนธรรมความบันเทิงออนไลน์ ผู้บริโภครุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มคุ้นเคยกับการแลกเปลี่ยนเนื้อหาข้ามวัฒนธรรม ในบริบทเช่นนี้ แบรนด์ผู้บริโภคนานาชาติเริ่มสร้างช่องทางสื่อสารใหม่กับคนรุ่นใหม่ไทย ผ่านวิธีที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันและเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2026 MIXUE ได้จัดกิจกรรม “One-Day Store Manager” ณ Siam Square พร้อมเชิญ Win Metawin ศิลปินชื่อดังของไทยเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันงาน มีผู้บริโภคและแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาร่วมกิจกรรม ส่งผลให้ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการเติบโตของแบรนด์จีนในตลาดไทยกลับมาได้รับความสนใจจากสังคมและวงการธุรกิจอีกครั้ง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แบรนด์ผู้บริโภคจีนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเทียบกับการเข้าตลาดในช่วงแรกโดยใช้สถานะแบรนด์สากล ปัจจุบันแบรนด์จำนวนมากเริ่มให้ความสำคัญกับการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชี้ว่า สำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ไทยในปัจจุบัน การที่แบรนด์สามารถบูรณาการเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้จริง มีความสำคัญมากกว่าว่ามาจากประเทศใด
ดังนั้น แบรนด์นานาชาติจึงเริ่มเปลี่ยนจากการ “เข้าตลาด” ไปสู่การ “มีส่วนร่วมกับวัฒนธรรม”
ภายในวันจัดกิจกรรม Win Metawin ได้เข้าร่วมในบทบาท “ผู้จัดการร้านหนึ่งวัน” โดยมีส่วนร่วมทั้งในขั้นตอนการทำเครื่องดื่ม การโต้ตอบภายในร้าน และการมีประสบการณ์ในสถานที่จริง กิจกรรมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับ “ประสบการณ์การมีส่วนร่วม” และบรรยากาศการใช้ชีวิตมากกว่า ทำให้บรรยากาศภายในงานใกล้เคียงกับรูปแบบการเข้าสังคมและไลฟ์สไตล์ประจำวันของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น
ผู้บริโภครุ่นใหม่จำนวนมากระบุว่า กิจกรรมประเภทนี้ทำให้แบรนด์ดูจริงจังมากขึ้น และสร้างความรู้สึกใกล้ชิดได้ง่ายขึ้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา MIXUE ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในตลาดไทย พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ท้องถิ่น ตั้งแต่กิจกรรมในมหาวิทยาลัย การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนถึงความร่วมมือด้านเนื้อหาความบันเทิงออนไลน์ แบรนด์กำลังค่อย ๆ สร้างวิธีการสื่อสารเฉพาะตัวในแบบคนรุ่นใหม่
ในขณะเดียวกัน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างคนรุ่นใหม่ของจีนและไทยก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและถี่มากยิ่งขึ้น ผู้บริโภครุ่นใหม่ชาวไทยจำนวนมากเริ่มคุ้นเคยกับแบรนด์จีน รวมถึงคอนเทนต์ความบันเทิงออนไลน์จากจีนมากขึ้น ขณะเดียวกัน แบรนด์จีนเองก็เริ่มให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคชาวไทยอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นเช่นกัน
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมองว่า ความร่วมมือระหว่างMIXUE กับ Win ในครั้งนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงตรรกะของการสื่อสารแบรนด์นานาชาติ ในอดีต แบรนด์มักเน้นการ “ส่งออก” แต่ปัจจุบันเน้นการ “มีส่วนร่วมร่วมกัน”
สำหรับแบรนด์นานาชาติ การทำให้การปรับตัวเข้ากับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในระยะยาว ไม่ใช่การคัดลอกโมเดลระดับโลกอย่างง่าย ๆ แต่เป็นการเข้าใจอารมณ์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ในตลาดไทยซึ่งให้ความสำคัญกับคุณค่าเชิงอารมณ์และวัฒนธรรมสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคจึงใกล้เคียงกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในระยะยาว
ทางแบรนด์ระบุว่า ในอนาคต MIXUE จะยังคงเสริมสร้างการลงทุนระยะยาวในตลาดไทย และสำรวจวิธีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลายต่อไป เมื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้บริโภคจีน-ไทยทวีความเข้มข้นขึ้น แบรนด์นานาชาติอย่าง MIXUE ก็เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของการมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ทั้งสองประเทศ