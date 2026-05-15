พพ. ชวนอัปสกิลความรู้ EVเริ่ม 19 พ.ค.นี้

พพ. จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้ากับภาคประชาชนและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเริ่ม 19 พ.ค.นี้
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี)และการเลือกซื้อสำหรับภาคประชาชนทั่วไป เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตรสำคัญ ดังนี้
1. สัมมนาสำหรับประชาชนทั่วไป : รอบรู้เรื่อง EV เน้นสร้างความเข้าใจพื้นฐานเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ครอบคลุมหัวข้อ
- เทคนิคการเลือกซื้อรถ EV และรถทางเลือก
- การใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
- แนวทางป้องกันและระงับอัคคีภัย
- การดูแลรักษา การซ่อมบำรุง และการประกันภัย
ปักหมุด : รุ่นที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ : โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ
2. หลักสูตรสำหรับบุคลากรอุตสาหกรรม : สร้างขีดความสามารถใหม่ด้าน EV ยกระดับทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมและชิ้นส่วนยานยนต์ จัดเต็มทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ครอบคลุมหัวข้อ
- วิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง
- การติดตั้งและตรวจสอบบริภัณฑ์จ่ายไฟ (EV Charger)
- การซ่อมบำรุงระบบอัดประจุไฟฟ้าครบวงจร
ปักหมุด : รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2569
สถานที่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)