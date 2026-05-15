สั่งด่วน!ขนส่งทั่วประเทศ เปิดฝึกอบรม-สอบใบขับขี่ เสาร์-อาทิตย์ เพื่อความสะดวกประชาชน

ขบ. สั่งด่วน สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถ กรณีขอใหม่ ทุกวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการขอรับใบขับขี่ใหม่อย่างทั่วถึง
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมโดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งอำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถ (ออกใหม่) ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เนื่องจากเป็นกระบวนการแรกในการคัดกรองผู้ซึ่งจะขับขี่รถทุกประเภท อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน
จึงได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ จัดให้มีการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ ให้สามารถดำเนินการได้ในทุกวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณความต้องการขอรับใบอนุญาตฯเป็นจำนวนมาก อาจพิจารณาขยายการให้บริการในวันเสาร์ - อาทิตย์ เป็นกรณีไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังกำชับให้สำนักงานขนส่งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคบริหารจัดการคิวการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลประชาชนให้ได้รับบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
สำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถ (ขอใหม่) จะมีขั้นตอนตั้งแต่ การตรวจสอบเอกสาร เข้าอบรม 5 ชั่วโมง ทดสอบสมรรถภาพ ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ มีค่าธรรมเนียม สำหรับรถยนต์ 205 บาท และรถจักรยานยนต์ 105 บาท (รวมค่าคำขอ) ประชาชนผู้สนใจขอรับใบอนุญาตฯ จะต้องเตรียมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ ซึ่งสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเอง (Walk-in) ณ สำนักงานขนส่ง ทั้งนี้ สำหรับการติดต่อด้วยตนเอง (Walk-in) เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ เนื่องจากมีขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน 5 ชั่วโมง และห้องอบรมของสำนักงานขนส่งแต่ละแห่งมีจำนวนที่นั่งจำกัด จึงอาจไม่สามารถรองรับผู้ที่ Walk-in ได้ทั้งหมดภายในวันเดียว อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ Walk-in เข้ามาแล้ว สามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบในวันอื่นๆ ต่อไปได้ทันที
ทั้งนี้ ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจมิจฉาชีพแอบอ้างรับทำธุรกรรมด้านใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยเด็ดขาด ซึ่งเสี่ยงสูญเสียทั้งทรัพย์สินและเอกสารสำคัญส่วนบุคคล ย้ำว่าการทำธุรกรรมขอรับ-ต่อใบอนุญาตขับรถต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น หากมีข้อสงสัยในการรับบริการทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง