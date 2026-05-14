“ภัทรพงศ์”ปลุกสนามบิน”แม่ฮ่องสอน ปาย”Ezy Airline จ่อเปิดเส้นทางบินใหม่

“ภัทรพงศ์” ฟื้นสนามบิน”แม่ฮ่องสอน ปาย”ให้บริการประชาชน หารือ Ezy Airline เปิดเส้นทางบินใหม่ พร้อมดึงสายการบินต่างชาติ เปิดเส้นทางบินตรงสู่กระบี่
วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสายการบิน EZY Airline ว่า กระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการสายการบินที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเปิดให้บริการ เพื่อส่งเสริมการเดินทางทางอากาศของประชาชนในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากสนามบินของกรมท่าอากาศยานที่ยังไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
โดยการหารือครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค (Airport for Regional Development) โดยกรมท่าอากาศยานจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการเดินทาง สนับสนุนการท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
สำหรับแผนการดำเนินงานของสายการบิน EZY Airline ในปี 2569 จะเริ่มให้บริการด้วยเครื่องบินขนาดเล็ก Cessna Caravan จำนวน 12 ที่นั่ง โดยเปิดเส้นทางบิน สุวรรณภูมิ – หัวหิน ในเดือนมิถุนายน 2569 และตามด้วยเส้นทาง เชียงใหม่ – ปาย, เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน และ เชียงใหม่ – พิษณุโลก ในเดือนกรกฎาคม 2569 ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีศักยภาพสูง
นอกจากนี้ EZY Airline ยังมีแผนที่จะนำเข้าเครื่องบิน ATR72 จำนวน 72 ที่นั่ง เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยราคาบัตรโดยสารจะปรับตามสถานการณ์น้ำมันโลก เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการด้วย
พร้อมกันนี้ได้หารือร่วมกับ LTU ASIA Aviation Services (LAAS) ซึ่งเป็นผู้แทนสายการบิน เอสเอเอส หรือสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ส (SK/SAS) ซึ่งเตรียมจะเปิดให้บริการสู่ประเทศไทยเส้นทาง โคเปนเฮเกน – กระบี่ (KBV) ในตารางการบินฤดูหนาว (Northern Winter Schedule) 2026/27 ซึ่งจะทำการบินสูงสุด 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งมีแผนเริ่มทำการบินตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมยืนยันว่า ในอนาคตพร้อมที่จะเพิ่มเที่ยวบินในสนามบินจังหวัดรอง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน และพร้อมเปิดกว้างให้การสนับสนุนสายการบินอื่นๆที่มีความพร้อม เพื่อร่วมกันยกระดับธุรกิจการบินไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการเดินทางทางอากาศจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวก ปลอดภัย และเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ รวมถึงจะเป็นอีกโอกาสสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ