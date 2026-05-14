ค่าก่อสร้างพุ่ง10%! กทพ.ลดไซส์อุโมงค์ด่วน ”กะทู้-ป่าตอง” เร่งชง ครม. ด้าน ’พิพัฒน์’ จ่อคุย ม.เกษตร ดันสร้าง N1

“พิพัฒน์” มอบนโยบาย กทพ. เร่งปิดจ๊อบทางด่วน”พระราม 3-ดาวคะนอง”เปิดวิ่งฟรีตลอดสายรับปีใหม่ 70 ชงครม.ลดไซด์อุโมงค์ด่วน”กะทู้-ป่าตอง”คุมค่าก่อสร้างหลังสงครามทำต้นทุนพุ่ง 10% เตรียมจับเข่าคุยม.เกษตร เดินหน้าทางด่วน N1 ส่วนทางด่วน N2 เข็นเข้า ครม. เดือนพ.ค.ลุยประมูลก่อน ชงแผนลงทุนทางด่วน TFF สัดส่วน 70% ลดภาระงบประมาณ
วันที่ 14 พ.ค. 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายแก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ว่า ได้กำชับให้เร่งรัดโครงการ Quick Win ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาการจราจร ลดต้นทุนการเดินทางของประชาชน และยกระดับความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โดยเฉพาะโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก เพื่อคืนผิวจราจรบนถนนพระราม 2 โดย จะสามารถเปิดใช้งานทางด่วนได้ตลอดสายโดยไม่เก็บค่าผ่านทางตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2570 ขณะที่งานระบบ O&M คาดว่าจะติดตั้งเสร็จกลางปี 2570 จึงจะมีการเก็บค่าผ่านทางต่อไป โครงการทางพิเศษสายฉลองรัชส่วนต่อขยาย ช่วงจตุโชติ – ถนนลำลูกกา ให้ก่อสร้างเสร็จตามแผนงาน โดยคำนึงถึง “ความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ”
ส่วนโครงการที่มีความพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้แก่ โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง จะเดินหน้าเสนอ ครม. ภายในเดือนมิถุนายนนี้ เนื่องจากมีการปรับแบบลดขนาดอุโมงค์จาก 17 เมตรเหลือ 14 เมตร เพื่อให้ค่าก่อสร้างงานโยธาอยู่ในกรอบวงเงินเดิม เนื่องจากค่าก่อสร้างในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่เปลี่ยนไป
คาดว่าจะเปิดประมูลได้ตัวผู้รับจ้างต้นปี 2570 ส่วนกรณีที่มีแนวคิดจะให้เป็นการใช้ทางฟรี ซึ่งจะต้องโอนโครงการให้กรมทางหลวง ดำเนินการนั้น จะเสียเวลาออกไปอีก ดังนั้นจะเป็นการลดค่าผ่านทางแทน เพื่อช่วยค่าครองชีพให้ประชาชนแทน
@นัดคุย “ม.เกษตร” หาทางออกก่อสร้างทางด่วน N1
สำหรับโครงการ โครงข่ายทางพิเศษในแนวฝั่งตะวันออก-ตะวันตก (ถนนงามวงศ์วาน-ถนนประเสริฐมนูกิจ) หรือทางด่วนตอน N1 เดิม ที่ยังติดปัญหาช่วงที่ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายพิพัฒน์กล่าวว่า จะนัดอธิการบดีม.เกษตร รวมถึงสภามหาวิทยาลัยฯหารือเร็วๆนี้ด้วยตัวเอง เพื่อหารือถึงข้อกังวลต่างๆ รวมถึงหาทางออกร่วมกัน ในการขอก่อสร้างทางด่วนสายนี้ผ่านหน้าม.เกษตร เพราะจะแก้ปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบ และการก่อสร้างเป็นอุโมงค์ทางด่วนมีค่าก่อสร้างสูงมากเกินไป
ในส่วนโครงการทางด่วน N2 (หรือโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก) ระยะทางประมาณ 11.3 กิโลเมตร นายพิพัฒน์กล่าวว่า จะเดินหน้าโครงการไปก่อน คาดว่า จะเสนอ บอร์ดกทพ.ในเดือนพ.ค.นี้และเสนอครม. ได้ในเดือนมิ.ย. ยืนยัน เดินหน้าโครงการส่วน N2 ต่อ เนื่องจากกทพ.และวิศกรผู็เชี่ยวชาญได้มีการ สำรวจ ตอม่อเดิมบนถนนประเสริฐมนูกิจ (เกษตร-นวมินทร์) แล้วพบว่า ยังมีความแข็งแรง ดังนั้นก็ต้องเร่งเดินหน้า
@น้ำมันพุ่งทำค่าก่อสร้างเพิ่ม ปรับแบบลดขนาดอุโมงค์กะทู้-ป่าตองเหลือ 14 เมตร คุมค่าก่อสร้างเท่าเดิม
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าฯกทพ. กล่าวว่า โครงการทางด่วน สายกะทู้-ป่าตอง นั้นกทพ.มีการจัดทำ TOR เตรียมประมูลไว้แล้ว แต่เนื่องจาก สถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม ทำให้ราคาน้ำมันและต้นทุนวัสดุปรับเพิ่มประมาณ 10% กทพ.จึงมีการปรับแบบลดขนาดอุโมงค์จาก 17 เมตรเหลือ 14 เมตร เพื่อให้ค่าก่อสร้างงานโยธายังคงอยู่ในกรอบเดิมที่ 1.1 หมื่นล้านบาท แต่หากไม่ปรับลดขนาดอุโมงค์ คาดว่าค่าก่อสร้างจะเพิ่มอีกกว่า 1 พันล้านบาท ทั้งนี้การลดขนาดอุโมงค์ จะลดในส่วนของไหล่ทางไม่กระทบต่อขนาดความกว้างช่องจราจร และยังคงมีช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์เหมือนเดิม และขนาดอุโมงค์ที่เล็กลง จะมีผลดี ทำให้การก่อสร้างง่ายขึ้น รวมถึงมีเหตุผลเชิงเทคนิคมาตรฐานเรื่องแผ่นดินไหวด้วย
“สาเหตุที่ต้องเสนอครม. เนื่องจากมีการปรับลดขนาดอุโมงค์เหลือ 14 เมตร ซึ่งมติครม.เดิม เห็นชอบที่ 17 เมตร ไว้ จึงต้องเสนอทบทวน โดยจะมีการนำเสนอบอร์ดกทพ.วันที่ 19 พ.ค.นี้พิจารณาก่อน ซึ่งนอกจากลดขนาดอุโมงค์แล้วจะเสนอลดค่าผ่านทางลงด้วยเพื่อช่วยลดภาระเดินทางลงให้ประชาชนในพื้นที่”
ส่วน โครงการทางด่วนภูเก็ต ระยะที่ 2 ช่วงเมืองใหม่–เกาะแก้ว–กะทู้ ระยะทาง 30.62 กม. วงเงินลงทุน46,752 ล้านบาท
จะเสนอขอความเห็น จากครม.และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2570 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2574 พร้อมกับ โครงการระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง
โดยโครงการทางด่วนภูเก็ต ทั้ง 2 ระยะ กทพ.มีการออกแบบรายละเอียด (Detail & Design) แล้ว มีระยะทาง 34.60 กม. ภาครัฐจะรับผิดชอบงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกทพ. รับผิดชอบดำเนินการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา
ส่วนการก่อสร้างงานระบบ และ การบริหารจัดการและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance: O&M) ของโครงการทั้ง 2 ระยะ จะให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ (PPP) ตามพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 30 ปี มีมูลค่า รวมประมาณ 24,800 ล้านบาท เตรียมเสนอคณะกรรมการ PPP และครม.ต่อไป
@ทางด่วนพระราม 3 – ดาวคะนองเสร็จ พร้อมเปิดวิ่งฟรีตลอดสาย ปีใหม่ 70
นายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า กทพ.ได้เร่งรัดการก่อสร้างโครงการที่ ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบนถนนพระราม2 ปัจจุบันคืบหน้าไปแล้ว 90% คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสิ้นพร้อมเปิดให้ใช้ทางฟรีไปก่อนช่วงปลายปี 2569 ส่วนงานระบบคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2570 หรือ ให้ใช้ฟรี ประมาณครึ่งปี
ส่วนกรณีพิพาทกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาสัญ ญาที่ 3 กรณีเกิดเหตุคานถล่มระหว่างเทคอนกรีตนั้น เบื้องต้น กทพ.ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเสียประโยชน์ จากการปิดด่านดาวคะนองจำนวน 20 ล้านบาท ส่วนพื้นสะพานทางด่วนที่คานหล่นมากระแทกได้รับความเสียหายนั้น ทาง ITD ดำเนินการก่อสร้างให้กลับคืนสภาพเดิมเรียบร้อยแล้ว
@ชงแผนลงทุนทางด่วน TFF สัดส่วน 70% ลดภาระงบประมาณ
นอกจากนี้ ได้รายงานรมว.คมนาคมรับทรางแนวทางการลงทุนโครงการทางด่วนว่า กทพ.มีแผนการปรับรูปแบบลงทุน จากกทพ.ลงทุนเองทั้งหมด เป็นการใช้เงินจากกองทุน TFF และการร่วมทุนกับเอกชนให้มากขึ้น ประมาณ 70% และส่วนที่รัฐลงทุนเองจะอยู่ที่ประมาณ 30% ซึ่งสนองนโยบายรัฐบาล โดยจะเริ่มที่โครงการทางด่วนสายกะทู้-ป่าตอง โดยจะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อหาแหล่งเงินและกลไกทางสัญญากองทุน TFF มาดำเนินการต่อไป