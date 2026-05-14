“สรรเพชญ”เร่ง SRTA เพิ่มรายได้ที่ดินรถไฟ ปี 70 ลุยประมูลแปลงใหญ่ดันผลตอบแทนโต 4%

“สรรเพชญ”เร่ง SRTA ปั้มรายได้ที่ดินรถไฟ ตั้งเป้าเพิ่มผลตอบแทนที่ดินจาก 1% เป็น 4% ภายใน 4 ปี ช่วยลดเผยที่ดินศักยภาพสูง 1,200 ไร่ ทั่วประเทศ กางแผนปี 70 ลุยประมูลที่ดินแปลงใหญ่ บางซื่อ ,กม. 11 ,RCA
วันที่ 14 พ.ค.2569 นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) หรือ อสท.ว่า มุ่งยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพย์สินเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในระยะยาว และสนับสนุนการฟื้นฟูฐานะการเงินของรฟท. ด้วย โดยปัจจุบันรฟท.มีการส่งมอบสัญญาเช่าให้ SRTA แล้วกว่า 12,000 สัญญา โดยอยู่ระหว่างจัดระบบฐานข้อมูลและการบริหารการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบดิจิตอลเพื่อให้สัญญาเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
เบื้องต้น SRTA รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญษเช่า และการนำพื้นที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ไปพัฒนาต่อ ซึ่ง ประเมินว่าปี 2569 จะสามารถจัดส่งรายได้ให้รฟท.ประมาณ 3,335 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการเช่าช่วงและพัฒนาโครงการใหญ่ประมาณ 1,266 ล้านบาท รายได้จากการบริหารสัญญาเดิม ประมาณ 2,068 ล้านบาท
นายสรรเพชญกล่าวว่า รฟท.มีพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวกับการขนส่งระบบราง (Non-core Business Enhancement) ทั่วประเทศประมาณ 39,000 ไร่ มีมูลค่าประมาณ 3.6 แสนล้านบาท ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์เพียง 9% ดังนั้น SRTA จะเป็นหน่วยงานหลักในการนำพื้นที่ไปพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้เพิ่มในระยะยาว เบื้องต้นพบว่า พื้นที่ มีศักยภาพสูงประมาณ 1,200 ไร่ ทั่งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ภายใต้ แนวคิด Transit Oriented Development (TOD) ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
“คาดหมายว่า การพัฒนาพื้นที่ของ SRTA จะสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มให้รฟท.มีรายได้มากขึ้น โดย
จะทำให้อัตราผลตอบแทนรายได้ (Yield) ของสินทรัพย์จากปัจจุบัน1 % เพิ่มขึ้นเป็น 4% ภายใน 4 ปีหรือภายในรัฐบาลนี้ ซึ่งที่ดินแปลงนำร่อง SRTA มีการศึกษา พื้นที่บางซื่อแปลง E ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ รวมถึงพื้นที่ข้างเคียงในรูปแบบมิกซ์ยูส, พื้นที่กม.11 (แปลง G ) ที่มีเอกชนแสดงความสนใจลงทุน
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานกรรมการ (บอร์ด) SRTA กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2569 SRTA มีแผนในการดำเนินการจัดประโยชน์ที่ดินแปลงที่ศักยภาพสูง ขนาดกลางและเล็ก ที่หมดสัญญา ผู้เช่าเดิมไม่ต่อสัญญา นำมาเปิดประมูล และเจรจาผลตอบแทน หรือ กรณีต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิม เช่น เตรียมเปิดประมูลหาเอกชนลงทุน พื้นที่โรงแรมที่บริเวณย่านมักกะสัน ซอยเพชรบุรี 31 (ซอยจารุรัตน์) ขนาดพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 34 ตรว. (ปัจจุบันเป็นตึกร้าง ) รวมไปถึงที่ดินย่าน RCA และที่ดินพร้อมอาคารกลาสเฮาส์ รัชดา บริเวณถนนรัชดาภิเษก เป็นต้น
ส่วนปี 2570 จะมีแปลงใหญ่ ผลักดันที่ดิน 10 แปลงใหญ่ที่มูลค่า เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งบอร์ดรฟท.เห็นชอบมาแล้ว ได้แก่ พื้นที่บางซื่อ แปลง จะเริ่มได้ก่อน ซึ่งจะพัฒนาเป็นที่ตั้งกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ (E1) และโครงการเชิงพาณิชย์แบบผสมผสาน (มิกซ์ยูส) และ พื้นที่แปลง A ที่มีการปรับแนวคิดใหม่ เพื่อใช้สำหรับการเชื่อมต่อการระบบขนส่ง รถ-ราง เบื้องต้นใช้เป็นสำนักงานบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)และสถานีรถบขส” เนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยขณะนี้ SRTA ได้ทำงานร่วมกับ บขส.และกระทรวงคมนาคมเพื่อวางรูปแบบร่วมกันต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนและเริ่มโครงการในช่วง 3-5 ปี