MEA เตือนรับมือพายุ 14 - 18 พ.ค.นี้ แนะตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง มีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 (61/2569) เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน" ซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2569 นี้ โดยแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เตรียมพร้อมรับมือและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
นายทัดเทพ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA เปิดเผยว่า จากสถานการณ์สภาพอากาศที่แปรปรวนตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา MEA ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้เตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้า รวมถึงทีมช่างและวิศวกรเพื่อดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันอุบัติภัยทางไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน
ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ควรตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หากพบจุดชำรุดควรเร่งแก้ไขทันที
ตัดกระแสไฟฟ้า กรณีเกิดน้ำท่วมขังสูงขึ้นถึงระดับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ตัดวงจรไฟฟ้าทันทีเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว
ระมัดระวังป้ายโฆษณาและต้นไม้ ไม่ควรอยู่ใต้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หรือต้นไม้ใหญ่ขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสาไฟหรือโครงสร้างเหล็กในที่สาธารณะ
ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ แนะนำให้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับสมาชิกในครอบครัว
หากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th