ซีพีเอฟ เอ็นเอช ฟู้ดส์ ส่งสุกรแปรรูป CP Nippon รุกเอเชีย

นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดโรงงานอาหารสำเร็จรูป ของ บริษัท ซีพีเอฟ เอ็นเอช ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ บริษัท เอ็นเอช ฟู้ดส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ผลิตเนื้อสุกรแปรรูปพรีเมียม แบรนด์ “CP Nippon” ขยายตลาดเอเชีย โดยมี นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟเป็นประธานในพิธีเปิด กับ นายฟูมิโอะ มาเอดะ ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นเอช ฟู้ดส์ จำกัด พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ และคณะผู้บริหารร่วมงาน ณ โรงงานอาหารสำเร็จรูปซีพีเอฟ เอ็นเอช ฟู้ดส์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา