ยาดมสมุนไพรไทยแบรนด์ “หนุมาน” ขยายตลาดต่างประเทศ ซุปตาร์สาว“จ้าวลู่ซือ” โพสต์ดึงแฟนคลับแห่ตามซื้อทั้งในไทยและจีน

บริษัท สมุนไพร หนุมาน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ยาดมสมุนไพรตราหนุมาน ปลื้มสินค้าไทยเป็นไวรัลดันแบรนด์ขยายตลาดในประเทศจีน เมื่อนางเอกสาวซูเปอร์สตาร์จีน “จ้าวลู่ซือ (Zhao Lusi)” ปลุกกระแสสินค้าไทยโพสต์คลิปผ่าน “Douyin” แพลตฟอร์มโซเชียลชื่อดัง หลังเดินทางกลับจากการแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้
บริษัท สมุนไพร หนุมาน จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายโดยยาดมสมุนไพรตราหนุมาน ปลุกกระแสความนิยมสินค้าไทยอีกครั้ง หลังจากที่ จ้าวลู่ซือ เดินทางกลับถึงจีนและได้โพสต์โมเมนต์ที่สบาย ๆ ขณะนั่งทาน “สาหร่ายไทย” อย่างเอร็ดอร่อย สร้างความเอ็นดูให้กับแฟน ๆ จำนวนมาก แต่สิ่งที่ทำเอาแฟนชาวไทยและในประเทศจีนสะดุดตาไม่น้อย คือการปรากฏของ “ยาดมหนุมาน” ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะภายในคลิปอย่างชัดเจน หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป แฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวถึงความน่ารักของสาวจ้าวลู่ซือ พร้อมพูดถึงไอเทมไทยที่หลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่ง Soft Power ของไทยที่ได้รับความสนใจจากคนดังระดับเอเชีย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ตอกย้ำแบรนด์ “หนุมาน” ให้ได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้าหมายในตลาด ทั้งในประเทศไทยและจีนเป็นอย่างดี
สำหรับ “ยาดมหนุมาน”มีสรรพคุณหลักคือช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด คัดจมูก และลดความเหนื่อยล้า เนื่องจากใช้สมุนไพรไทยแท้ตามตำรับโบราณ กลิ่นหอมเย็นช่วยให้สดชื่นตื่นตัว ผ่อนคลาย และช่วยให้หายใจโล่งสบาย สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วประเทศ