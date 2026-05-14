การบินไทย เผยไตรมาส1/68 กำไรทะลุ 1 หมื่นล.แม้รายได้รวมลด และราคาน้ำมัน-เงินบาทแข็งค่า"

การบินไทย เผยไตรมาส 1/2569 มีกำไรสุทธิ 10,107 ล้านบาท มีรายได้ 51,029 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 596 ล้านบาท บริหารต้นทุนน้ำมัน และเงินบาทแข็งค่า
วันที่ 14 พ.ค.2569 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ของปี 2569 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) ทั้งสิ้น 51,029 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 596 ล้านบาท หรือ 1.2% สาเหตุหลักจากปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ำมัน และค่าเบี้ยประกันภัย ไม่รวมค่าน้ำหนักส่วนเกิน) ยังสามารถรักษาระดับใกล้เคียงกับปีก่อน แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารด้านราคาและโครงสร้างรายได้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) 37,282 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.8% จากค่าน้ำมันเครื่องบินลดลงตามปริมาณการผลิตที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และการแข็งค่าของเงินบาท ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในส่วนที่แปรผันตามปริมาณการผลิตและ/หรือปริมาณการขนส่ง จำนวนเที่ยวบิน และผู้โดยสารที่ลดลง ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงิน (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) 13,747 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) อยู่ที่ 26.9%
บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 2,987 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 494 ล้านบาท และมีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิเป็นรายได้ 1,088 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเครื่องบิน ผลกำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ ส่งผลให้ไตรมาสที่ 1 ปี 2569 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 10,107 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีกำไรสุทธิ 9,839 ล้านบาท และมี EBITDA 17,548 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีเครื่องบินที่ใช้ทำการบินทั้งสิ้น 80 ลำ มีอัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบินเฉลี่ย 13.8 ชั่วโมงต่อลำต่อวัน และขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 4.18 ล้านคน มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เท่ากับ 17,389 ล้านที่นั่ง-กิโลเมตร ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.9% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เท่ากับ 14,453 ล้านคน-กิโลเมตร ลดลง 2.2% ส่งผลให้อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 83.1% ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 83.3%
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 324,542 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 20,483 ล้านบาท หรือ 6.7% มีหนี้สินรวมจำนวน 235,920 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 7,773 ล้านบาท หรือ 3.4% มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 88,622 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 12,710 ล้านบาท หรือ 16.7% โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 รวมทั้งสิ้นจำนวน 132,320 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการดำเนินกิจการ 8,760 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568