THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ขยายพื้นที่สู่อาคาร 4 อิมแพ็ค ฟอรั่ม โชว์แนวคิด WHAT’S NEXT IN F&B จัดเต็มนวัตกรรม-เทรนด์อาหารอนาคต

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หอการค้าไทย (TCC) และโคโลญเมสเซ่ เยอรมนี (Koelnmesse: KM) เตรียมจัด THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ ครบวงจร และมีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย พร้อมทั้งยกระดับงานปีนี้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้น ดีขึ้น โดดเด่นขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจจากทั่วโลกได้มาค้นหาสินค้า บริการ นวัตกรรม สร้างเครือข่ายธุรกิจ อัปเดตเทรนด์ เปิดมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจ
จากกระแสการตอบรับที่ดีมาก ด้วยจำนวนผู้ร่วมแสดงสินค้าทั้งไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ ผู้จัดงานจึงขยายพื้นที่จัดแสดง โดยเพิ่มอาคาร 4 อิมแพ็ค ฟอรั่ม ของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ทำให้งานปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี รวมพื้นที่จัดงาน 12 อาคาร กว่า 140,000 ตารางเมตร ครอบคลุมตั้งแต่อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อาคาร 1-3, อิมแพ็ค ฟอรั่ม อาคาร 4 และอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ อาคาร 5-12 บรรจุผู้แสดงสินค้าเกือบ 3,600 บริษัท มากกว่า 6,700 คูหา จาก 56 ประเทศ
สำหรับไฮไลต์ในอาคาร 4 คือ การจัดแสดงแนวคิด WHAT’S NEXT IN F&B เพื่อเป็นศูนย์รวมของนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มแห่งอนาคต ที่จะทำให้เห็นภาพรวมว่าอะไรคือสินค้านวัตกรรมและสินค้าใหม่ด้านอาหาร สินค้าเหล่านั้นถูกวางตลาดอย่างไร และตอบโจทย์การใช้งานจริงได้มากน้อยเพียงใด โดยในโซน Future Food Experience+ เน้นไปที่ประเด็นสำคัญ เช่น ความยั่งยืนของซัพพลายเชน การผลิตอาหารด้วยเทคโนโลยี AI และรูปแบบค้าปลีกใหม่ ๆ และโซน Startup Showcase จัดแสดงแบรนด์รุ่นใหม่ก่อนขยายสู่ตลาดในวงกว้าง พร้อมหารือกับเจ้าของสินค้า
ในขณะที่ tasteInnovation Show นำเสนอสินค้านวัตกรรมแปลกใหม่ที่เข้ารอบสุดท้าย พร้อมทั้งผู้ชนะรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมในงาน และในส่วนของ Trend Zone ได้รับความร่วมมือจาก Innova Market Insights นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดที่กำลังมีอิทธิพลต่อการพัฒนาสินค้า รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อในอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก
นอกจากนี้ ในอาคาร 4 ยังมีกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ Alternative Protein Taste and Flavour Challenge การแข่งขันอาหารจากโปรตีนทางเลือกและอาหารรสชาติแปลกใหม่ และ Thailand Ultimate Chef Challenge การแข่งขันระดับโลกเพื่อค้นหาเชฟมืออาชีพและเชฟรุ่นใหม่ และยังเพิ่มประสบการณ์ด้านอาหารกับ 2 โซนใหม่ ได้แก่ โซน Taste the Future ที่จะนำวัตถุดิบนวัตกรรมจากในงานมาปรุงเป็นเมนูอาหาร ให้แนวคิดการต่อยอดวัตถุดิบอาหารแห่งอนาคตสู่การบริโภคจริงผ่านเมนูที่รังสรรค์จากเชฟรุ่นใหม่ไฟแรง และโซน New-to-Market Street ที่รวมสินค้าที่เปิดตัวใหม่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาไว้ในที่เดียว
ขณะเดียวกัน พื้นที่หลักของงานใน อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อาคาร 1–3 และ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ อาคาร 5–12 ยังเป็นหัวใจสำคัญของงาน โดยรวบรวมสินค้าอาหารและเครื่องดื่มมาจัดแสดงไว้อย่างครบครัน แบ่งเป็น 9 โซน ได้แก่ เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป เทคโนโลยีอาหาร อาหารแช่แข็ง ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ ข้าว อาหารทะเล และขนมขบเคี้ยว ซึ่งในแต่ละโซนสะท้อนความหลากหลายของอุตสาหกรรม มีทั้งอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อาหารเฉพาะกลุ่ม อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารโภชนาการเฉพาะด้าน อาหารยั่งยืน ฯลฯ และในพื้นที่นี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พาวิลเลียน Thai Halal Pavilion พาวิลเลียน Thai SELECT บริการคำปรึกษาด้านการส่งออก โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ รวมทั้งนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด THAILAND : The Land of Tropical Fruits ที่นำเสนอแนวคิดการบริโภคผลไม้ไทยทั้งสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ และการจัดแสดงสินค้าที่ได้รับรางวัล Agri-Export Star Pitching Challenge
THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 เปิดเจรจาธุรกิจในวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00-18.00 น. เจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00-18.00 น. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 หรือดูรายละเอียดได้ที่ https://thaifex-anuga.com FB: thaifexanugaasia และสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้าได้ที่ https://registration.thaifex-anuga.com/s/OAlRMg