เปิดเกม ONEE งัด 4 กลยุทธ์ฝ่าคลื่นศก. Idol Marketing รุ่ง

การตลาด – เปิดกลยุทธ์ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ ONEE ฝ่าคลื่นพายุเศรษกิจ ปรับเกมลุย สร้างช่องทางรายได้มากขึ้น ไม่ยึดติดแค่แหล่งเดียว โชว์ผลงานไตรมาสแรกปี2569รายได้รวม 1,828.52 ล้านบาท โต24.86% กำไรสุทธิ 48.22 ล้านบาท โต 315.11% ชี้กลุ่ม Idol Marketing เติบโตโดดเด่น งัด 4กลยุทธ์เดินหน้า “ยกระดับคอนเทนต์ไทยสู่มาตรฐานสากล-รุกตลาดเฉพาะเจาะจง-ขยาย Idol Marketing Ecosystem - ผลักดันแอปพลิเคชัน oneD สู่ศูนย์กลางความบันเทิงดิจิทัล”
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ภายใต้การบริหารงานของ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำ Content Creator & Lifestyle Entertainment ครบวงจร ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากหลายช่องทาง พร้อมสร้างสรรค์ Content ที่ตอบโจทย์ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลากหลายทุกช่องทาง ได้เปิดเผยตัวเลขผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2569
ท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆที่รายล้อมด้วยปัจจัยลบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี ส่งผลต่อกำลังซื้อที่ลดลง ต้นทุนการดำเนินงานและการผลิตที่สูงขึ้น การแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อคอนเทนต์และโซเชียลที่รุนแรง
โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,828.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.86% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิ 48.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 315.11 % จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มธุรกิจหลักออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. กลุ่มธุรกิจ Content Marketing ทำรายได้ 719.29 ล้านบาท ลดลง 7.87 % ตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ที่ลดลง
2. กลุ่มธุรกิจ Idol Marketing สามารถสร้างความเติบโตโดดเด่น ทำรายได้ 1,080.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.20% จากงวดเดียวกันของปีก่อน
3. กลุ่มธุรกิจ Production Business. ทำรายได้ 21.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.42 % จากงวดเดียวกันของปีก่อน
เหตุการณ์ในไตรมาส 1/2569 มีความน่าสนใจจากกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้
• กลุ่มธุรกิจ Content Marketing มีละครและซีรีส์ยอดนิยมหลากหลายรสชาติ อาทิ ซีรีส์ “ศักดินาวิทยาลัย” , ละคร ”กลิ่นมาลี” , “หงสาวดี” ซีรีส์คุณภาพเรื่องเยี่ยมจาก oneD ORIGINAL, ซีรีส์ “เด็กใหม่ The Reset” นอกจากนี้ยังมีซีรีส์แนว Boy Love , Girl Love ยอดนิยม อีกหลากหลายเรื่อง อาทิ “Girl Rules กฎหลัก ห้ามรักเธอ” , “รักครูเท่าโลกเลย Love You Teacher” , “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง Cat for Cash” , “สิงสาลาตาย Goddess Bless You From Death” , “I Wanna Be Sup’tar วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์” ฯลฯ นอกเหนือจากการขายโฆษณา บริษัทฯ ยังจำหน่ายลิขสิทธิ์ละครและซีรีส์ไปยังแพลตฟอร์ม OTT ในระดับสากล ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจาก Content เดิม
นอกจากนี้ยังมีรายการวาไรตี้ ที่จับกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย อาทิ รายการ “The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น 7” , รายการ “ดวลเพลงชิงทุน” , รายการ “รู้ไหมใครโสด” และ “เฮ็ดอย่างเซียนหรั่ง” รวมถึงรายการข่าวที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วประเทศ ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น นำเสนออย่างชัดเจน ตรงใจผู้ชม ไม่ว่าจะเป็น “ข่าววันศุกร์” , “ข่าวเย็นช่องวัน” ,” ข่าวเที่ยงช่องวัน” และ “เรื่องใหญ่รายวัน” ที่ล้วนได้รับความนิยมและเติบโตต่อเนื่องในกลุ่มคนเมือง
รวมถึงธุรกิจวิทยุ ยังคงครองใจผู้ฟัง เป็นช่องวิทยุอันดับต้นๆ ของประเทศ อาทิ Green Wave 106.5 และ EFM 94.0. โดยมีรายการต่างๆ ที่ได้รับความนิยมเช่นกัน เช่น Club Friday และ อังคารคลุมโปง ซึ่งสามารถต่อยอดรายการวิทยุ ด้วยการนำไปผลิตเป็น Content หรือ Event เพื่อหารายได้อย่างต่อเนื่อง และยังสามารถรับฟังวิทยุได้ทางโมบายแอพลิเคชั่น AtimeFungFin อีกหนึ่งช่องทาง
• กลุ่มธุรกิจ Idol Marketing ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ Artist Management , ธุรกิจ การจัด Concert & Event และธุรกิจขายสินค้า Merchandising โดยกลุ่มบริษัทฯ มีศิลปิน Idol จำนวนมาก ที่เป็นที่ชื่นชอบและมีกลุ่มแฟนคลับจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังสามารถเชื่อมโยงเข้ากับธุรกิจ หรือกลุ่มสินค้าต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการรับงานโชว์ตัว, งานพรีเซนเตอร์, Brand Ambassador และในไตรมาสนี้มีศิลปินที่เป็นที่นิยม อาทิ ตรี ภรภัทร, ฟิล์ม ธนภัทร, วิว วรรณรท, ชาร์เลท วาศิตา, ต้าห์อู๋-ออฟโรด, เพิร์ล-พีค, ปอนด์-ภูวินทร์, เจมีไนน์-โฟร์ท, สกาย-นานิ, น้ำตาล-ฟิล์ม, มิ้ลค์-เลิฟ, พูห์-พาเวล, ลูกหมี-ซอนญ่า และ ลิลลี่-เบลเล่ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอศิลปินในรูปแบบ Mascot ซึ่งสามารถรับงานฟรีเซนเตอร์ต่างๆ เสมือนเป็นศิลปินคนหนึ่งของบริษัท อาทิ Polcasan, Permpoon, Any, Domiia, Look Khunnoo และ Avocean เป็นต้น
สำหรับธุรกิจ Concert & Event ในไตรมาส 1/2569 กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดงานทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 66 งาน ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นในประเทศ 18 งาน และต่างประเทศ 48 งาน โดยจัดขึ้นทั้งในทวีป เอเชีย , ยุโรป , อเมริกาเหนือ และ อเมริกาใต้ ซึ่งจัดที่ประเทศ จีน , ญี่ปุ่น , เวียดนาม , อินเดีย , อิตาลี , อเมริกา , เม็กซิโก , บราซิล ฯลฯ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากฐานแฟนคลับทั่วโลก อีกทั้งยังจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของศิลปิน (Merchandising) เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มแฟนคลับในหลากหลายรูปแบบ อาทิ Photobook , ตุ๊กตา, เสื้อ, พวงกุญแจ ฯลฯ และของที่ระลึกจากซีรีส์ต่างๆ โดยวางจำหน่ายทั้งหน้าร้าน และออนไลน์
• กลุ่มธุรกิจ Production Business ได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์โดยเน้นการใช้ทรัพยากรเพื่อผลิตคอนเทนต์คุณภาพสูงของตนเองเป็นหลัก เพื่อสร้าง IP (Intellectual Property) ที่แข็งแกร่งให้กับ Ecosystem ของกลุ่ม และได้รับอานิสงส์จากนโยบายสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย
จากการเติบโตของตัวเลขกำไรสุทธิ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่มีศักยภาพของ ONEE ที่ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ "Content Creator & Lifestyle Entertainment" โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์คอนเทนต์ระดับพรีเมียม เพื่อขยายฐานรายได้จากช่องทางใหม่ๆ พร้อมทั้งปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคระดับสากล เพื่อรักษาศักยภาพการทำกำไรและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ในปี 2569 “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านกลยุทธ์ “4 เสาหลัก” ที่มุ่งเน้นความแข็งแกร่งของคอนเทนต์และการขยาย Ecosystem ของธุรกิจให้ครอบคลุมทุกมิติของความบันเทิง โดยมีรายละเอียดดังนี้:
1. ยกระดับคอนเทนต์ไทยสู่มาตรฐานสากล โดยเน้นการผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพสูงและมีความหลากหลาย ทั้งละคร ซีรีส์ และรายการวาไรตี้ เพื่อขยายฐานผู้ชมไปยังตลาดต่างประเทศ โดยรักษาจุดขายของคอนเทนต์ความเป็นไทยเอาไว้ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเวทีสากลควบคู่ไปกับมาตรฐานการผลิตที่ทั่วโลกยอมรับ ซึ่งจะได้รับอานิสงส์จากมาตรการ Cash Rebate ของภาครัฐ รวมถึงการร่วมทุนกับพันธมิตรอย่าง BJC ในโมเดล Content Meets Commerce และการจับมือกับ Mediacorp สิงคโปร์ เพื่อพัฒนาซีรีส์ฟอร์มยักษ์ระดับภูมิภาคที่จะช่วยผลักดันคอนเทนต์ไทยให้ข้ามขีดจำกัดไปสู่เวทีโลกได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
2. การรุกตลาด Segmented เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมในแต่ละกลุ่ม (Segmented Market) ได้อย่างแม่นยำ เพื่อสร้างความผูกพัน (Engagement) และฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่น ทั้ง Drama Mass, Drama Premium, ซีรีส์ Boy-Love (BL), Girl-Love (GL), รายการวาไรตี้, รายการข่าว, และคอนเสิร์ตและอีเวนต์ และคอนเทนต์จาก Micro Influencer โดยเน้นการสื่อสารแบบสองทาง โดยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งช่วยขยายฐานผู้รับชมให้กว้างขึ้น แและช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความชัดเจนและมีแรงสนับสนุที่เหนียวแน่นทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
3. การขยาย Idol Marketing Ecosystem อย่างครบวงจร ไปสู่มูลค่าทางธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งการจัดคอนเสิร์ต แฟนมีตติ้ง และการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ เพื่อต่อยอดจากความนิยมของศิลปินในสังกัดให้กลายเป็นรายได้ที่ยั่งยืนจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในด้านลิขสิทธิ์สินค้าและการตลาดร่วมกับแบรนด์ เช่น การเป็น Brand Ambassador, Presenter, หรือ KOL เป็นต้น ทำให้แฟนคลับได้เชื่อมต่อกับศิลปินอย่างใกล้ชิดมากขึ้น โมเดลนี้จะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนความนิยมของศิลปินและคอนเทนต์ ให้กลายเป็นมูลค่าทางธุรกิจในหลายช่องทาง และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัทในระยะยาว
4. การผลักดันแอปพลิเคชัน oneD สู่ศูนย์กลางความบันเทิงดิจิทัล ของคนไทยสมบูรณ์แบบ ที่รวบรวมทุกความบันเทิงในเครือ ไม่ว่าจะเป็น GMMTV, Change2561, และ GMM Media เป็นต้น สามารถเข้าดูได้จากทุกอุปกรณ์ ทั้ง Smart Phone, Tablet ทั้งค่าย iOS และ Android, คอมพิวเตอร์ รวมถึง TV Digital โดยปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานเติบโตถึง 83% และมียอดสมาชิกพรีเมียมพุ่งสูงขึ้นกว่า 93% โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน (User Experience) และการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อให้ oneD เป็นประตูสู่โลกแห่งความบันเทิงดิจิทัลที่เข้าถึงง่ายและครบจบในที่เดียว
ด้วยกลยุทธ์และการดำเนินงานที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ ONEE ที่ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ "Content Creator & Lifestyle Entertainment" มุ่งเน้นการสร้างสรรค์คอนเทนต์ระดับพรีเมียม ขยายฐานรายได้จากช่องทางใหม่ๆ พร้อมทั้งปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคระดับสากล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว