ทล.เร่งสร้าง M6 สัญญา 21 ตั้งเป้าเปิดวิ่ง "บางปะอิน - มวกเหล็ก” ศุกร์ ,เสาร์ ,อาทิตย์ ปลายปี 2569

"อธิบดีกรมทางหลวง"ตรวจไซด์ก่อสร้าง M6 เร่งงานสัญญาที่ 21 คุมเข้มมาตรฐาน - ความปลอดภัย ตั้งเป้าเปิดวิ่งช่วง"บางปะอิน - มวกเหล็ก” วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ก่อนปลายปี 2569 และวิ่งตลอดสายครบ 2 ทิศทาง ปีใหม่ 70
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักก่อสร้างทางที่ 2 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ อธิบดีกรมทางหลวง ได้ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างสัญญาที่ 21 พร้อมตรวจโรงหล่อชิ้นส่วนสะพานคอนกรีตสำเร็จรูป (Segment) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานก่อสร้างทางยกระดับ เพื่อติดตามกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และความพร้อมในการสนับสนุนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่บริเวณด่านมวกเหล็ก ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการจราจร การอำนวยความสะดวก และมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อรองรับแผนการเปิดทดลองให้บริการช่วง “บางปะอิน - มวกเหล็ก” ในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ก่อนปลายปี 2569 โดยจะพิจารณาความพร้อมในภาพรวมอย่างรอบด้าน ซึ่ง กรมทางหลวงจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้ง
สำหรับภาพรวมโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M6 กำหนดเป้าหมายการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้เส้นทางได้ตลอดสาย "บางปะอิน - นครราชสีมา" ทั้ง 2 ทิศทาง ฟรี ตลอด 24 ชม. โดยยังไม่เก็บค่าผ่านทาง ตั้งแต่ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2570 เป็นต้นไป ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนเส้นทางหลักสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง และยกระดับประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ
อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ได้กำชับให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานในทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ควบคู่กับการรักษามาตรฐานคุณภาพงานก่อสร้าง ความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางอย่างสูงสุด