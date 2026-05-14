MEA เตือนภัย! ระวังติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง มีความห่วงใยประชาชนที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่ปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น MEA จึงมีคำแนะนำในการเลือกผู้ที่จะมาติดตั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายหลังทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต
1. เลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ มีความมั่นคง มีประสบการณ์ยาวนาน ติดต่อได้สะดวก
2. ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ
3. มีช่างผู้เชี่ยวชาญ หรือวิศวกรคุมงาน
4. รับประกันการติดตั้งและความเสียหายต่างๆอย่างน้อย 1-2 ปี
5. มีการบำรุงรักษาตลอดอายุรับประกัน
6. มีการขออนุญาตที่ถูกต้อง
การติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไฟผิดประเภท การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน (มอก.) หรือการเจาะโครงสร้างอาคารจนกระทบกับแนวสายไฟเดิม ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจร อัคคีภัย หรืออันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ทำให้เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
นอกจากนี้ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าได้ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้จริงตามที่โฆษณา และอาจก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบเพิ่มเติมในอนาคต