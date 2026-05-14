"คมนาคม"เดินหน้า"ตั๋วร่วม"ระยะ 5 ปี มอบสนข.บูรณาการ เชื่อมต่อ"รถ-ราง-เรือ"

"คมนาคม"เห็นชอบแผน เดินหน้าตั๋วร่วมระยะ 5 ปี ( 2569 - 2573) มอบสนข.เร่งขับเคลื่อนค่าโดยสารร่วมบูรณาการขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อ"รถ-ราง-เรือ" ในกรุงเทพฯ–ปริมณฑล
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการขับเคลื่อนอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1/2569 โดยที่ประชุมได้รับทราบการพัฒนาระบบตั๋วร่วมและอัตราค่าโดยสารในระบบขนส่งสาธารณะของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ( สนข.) และ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) การศึกษาการกำหนดอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบรางแบบเขตพื้นที่ (Zonal Fare) ตามเขตพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านเข้าพื้นที่จราจรหนาแน่นของ ขร. และการศึกษารูปแบบการอุดหนุนของรัฐที่ยั่งยืนในระบบรถโดยสารสาธารณะของ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
และมีมติเห็นชอบในหลักการของแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบตั๋วร่วมในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2569 - 2573) ตามที่ สนข. เสนอ และมอบหมายให้ สนข. รับความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สนข. เสนอ และมอบหมายให้ สนข. รับความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ ก่อนนำเสนอ คนต. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ตลอดจนมอบหมายให้ สนข. และ ขร. เร่งรัดดำเนินการออกกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อขับเคลื่อนอัตราค่าโดยสารร่วมในการขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อไป และมอบหมายให้ สนข. รับไปพิจารณาหารือร่วมกับ ขบ. จท. ขสมก. และ บขส. เพื่อบูรณาการค่าโดยสารร่วม สำหรับรถโดยสารและเรือโดยสารต่อไป
ทั้งนี้ มีนายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นายปิยะ โยมา รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายปราโมทย์ ลิมปิผล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการ ผู้แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด นายวรายุ ประทีปะเสน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกรมเจ้าท่า กรมทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัท ขนส่ง จำกัด เข้าร่วมประชุม