มอเตอร์เวย์ M82 ติดตั้งชิ้นส่วนเสร็จแล้ว คืนผิวจราจร "พระราม 2" 100% ทางหลักวิ่งได้ 3 เลน

มอเตอร์เวย์ M82 สัญญา 4 ติดตั้งชิ้นส่วนทางยกระดับเสร็จแล้ว คืนช่องทางหลัก "พระราม 2" 100% วิ่งได้ 3 ช่องจราจร เตรียมทดลองใช้เส้นทาง "บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว" ใน ส.ค. 2569
วันที่ 13 พ.ค. 69 สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง (ทล.) อัปเดตความก้าวหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ตอน 4 ว่า ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการยกและติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางยกระดับ (Segment) ของ “ทางหลัก” ตรงบริเวณ กม.26 ของถนนพระราม2 (ด้านหน้า Porto Chino) เสร็จสิ้น และได้ทำการ “ยกเลิกการปิดเบี่ยงจราจร (Reversible Lane)” ช่วงกลางวัน เพื่อคืนผิวจราจรบนช่องทางหลัก 100% ครบ 3 ช่องจราจรทั้งขาเข้าและขาออกโดยทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 และให้การจราจรกลับมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ภายหลังจากนี้โครงการจะเร่งดำเนินงานส่วนที่เหลือบนโครงสร้างทางยกระดับ เช่น งานติดตั้งราวสะพาน งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ งานรอยต่อพื้นสะพาน (Joint) และงานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อเตรียมเปิดทดลองใช้เส้นทางภายในเดือนสิงหาคม 2569
ทั้งนี้ ยังเหลืองานก่อสร้างโครงสร้างสะพานบริเวณทางขึ้น-ลง ด่านสมุทรสาคร 1 และ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2569