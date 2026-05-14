“คมนาคม”เตรียมประกาศผ่อนปรนจดทะเบียนไรเดอร์-รถบริการผ่านแอปฯ ด้าน”โบลท์ “เร่งปรับปรุง1 เดือน ลุ้นขบ.ต่อใบรับรอง

“คมนาคม”เตรียมออกประกาศผ่อนปรน การจดทะเบียน รถรับจ้างผ่านแอปฯ เข้าระบบได้มากขึ้น โดยบังคับทำประกันสาธารณะแทนประกันชั้น 1 ช่วยลดต้นทุนไรเดอร์ เปิดช่องนิติบุคคล ออกรถให้เช่าขับผ่านแอปฯได้ ด้าน “โบลท์ “ ลุ้นขบ.ต่อใบรับรอง ให้เวลาปรับปรุงบริการ 1 เดือน
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากที่ได้มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เร่งแก้ปัญหารถสาธารณะที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม ให้ทำตามเงื่อนไขกติกาให้ครบถ้วน ภายใน 4 เดือน โดยมีการจดทะเบียนคนขับและรถเข้าระบบอย่างถูกต้อง หากไม่ปฎิบัติตามจะพิจารณาเรื่องการไม่ต่อทะเบียนให้นั้น ในส่วนของกระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงค์ที่จะนำผู้ขับเข้าสู่ระบบ โดยให้ประโยชน์จะตกกับประชาชน ซึ่งล่าสุดมีประเด็นใบรับรองการประกอบธุรกิจของ แอปพลิเคชัน โบลท์ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค. 2569 ซึ่งยังอยู่ระหว่างพิจารณา โดยก่อนหน้านี้แอป”โบลท์”มีปัญหาเรื่องผู้ขับขี่ หรือ ไรเดอร์ รวมไปถึงมีคดีมาอย่างต่อเนื่อง
ได้กำชับ ขบ.ให้พิจารณากรณีการต่อใบรับรองการประกอบธุรกิจของ แอป”โบลท์” ว่าทางแอปฯ จะต้องมีการดำเนินการอะไรบ้าง เช่น ผู้ขับขี่ มีใบขับขี่สาธารณะแล้วจำนวนเท่าไร ,มีระบบสุ่มตรวจ เป็นมาตรการป้องกันภายในเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนต่างๆ อย่างไร โดยประเด็นที่ แอป”โบลท์”ต้องทำเพิ่มเติม ให้ขบ.กำหนดเวลาให้ชัดเจน เพื่อเป็นการอนุโลมให้แอป”โบลท์”ยังคงให้บริการได้อยู่ ในช่วงระหว่างขอต่อใบรับรองประกอบธุรกิจ ซึ่งเบื้องต้นให้เวลาประมาณ 1 เดือน แต่หากถึงกำหนดเวลาแล้วยังไม่ดำเนินการ หรือแสดงให้เห็นว่ามีเจตนาที่ไม่ดำเนินการ ทางขบ.สามารถสั่งพักใบรับรองประกอบธุรกิจชั่วคราวได้ และกำหนดเวลาให้เร่งดำเนินการให้ครบถ้วน กรณีที่ดำเนินการก็ยังสามารถพิจารณายกเลิกใบรังรองต่อไป
นายสิริพงศ์กล่าวว่า ในส่วนของผู้ขับขี่ ที่ให้บริการของทุกแอปฯเรียกรถนั้น ยังมีประเด็นคนขับไม่มีใบขับขี่รถสาธารณะ ซึ่ง ขบ.ได้เร่งเปิดอบรมใบขับขี่สาธารณะ เป็น 6 วันต่อสัปดาห์ และในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ปรับเพื่อเร่งรัดการพิจารณาออกใบอนุญาตจดทะเบียน ส่วนตัวรถนั้น ต้องจดทะเบียน รย.18 สำหรับ รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับทราบปัญหา การบังคับให้ทำประกันชั้น 1 ซึ่งทำให้ผู้ขับขี่ มีภาระต้นทุนสูง จึงไม่นิยมนำมาขึ้นทะเบียน
ขณะนี้กระทรวงฯจึงมีนโยบายใหม่ เพื่อผ่อนปรนให้ผู้ขับขี่ รถรับจ้างผ่านแอปฯ เข้าระบบมากขึ้น ได้แก่ 1. กำหนดให้ มีประกันภัยสาธารณะทดแทนประกันชั้น 1 เพื่อยังคงให้คุ้มครองผู้โดยสารได้ตามวัตถุประสงค์ 2. มี CCTV ภายในห้องโดยสาร เพื่อเป็นการป้องปราม ทั้งในส่วนของคนขับและผู้โดยสาร โดยจะให้สติ๊กเกอร์ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ ยังต้องมีใบขับขี่สาธารณะเหมือนเดิม และ 3. อนุญาตให้นิติบุคคล สามารถจัดหารถมาให้เช่าเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยตัวรถต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนด มีประกันชั้น 1 และจดทะเบียน รย.18
โดยเร็วๆนี้ กระทรวงคมนาคม จะออกกฎกระทรวง ฯ เพื่อประกาศการผ่อนปรนให้คนขับรถผ่านแอปฯเข้าร่วมได้ง่ายขึ้น และมีต้นทุนที่ลดลงแต่ยังสามารถตรวจสอบและให้บริการได้ตามมาตรฐาน