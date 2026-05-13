กทม. ลงนาม MOU กับ Airbnb.org ยกระดับการจัดหาที่พักฉุกเฉินในช่วงวิกฤต

กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ Airbnb.org ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการยกระดับการเข้าถึงที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินในกรุงเทพฯ ความร่วมมือในครั้งนี้ได้วางกรอบการทำงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับ Airbnb.org เพื่อให้ผู้ที่ต้องอพยพจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงบุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงที่พักที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในช่วงเวลาที่จำเป็นที่สุด
Airbnb.org เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งให้ความช่วยเหลือด้านที่พักฉุกเฉินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาวิกฤต โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ Airbnb.org จะสนับสนุนเป็นจำนวนเงินมูลค่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,000,000 บาทไทย สำหรับการเข้าพักฉุกเฉินในกรุงเทพฯ โดยทำงานร่วมกับกทม.อย่างใกล้ชิดเพื่อจัดหาที่พักให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาจำเป็น โดยครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจะได้รับเครดิตจาก Airbnb.org สำหรับจองที่พักบน Airbnb ตามความต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Airbnb.org และผู้บริจาค
ความร่วมมือนี้ต่อยอดจากความสำเร็จหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงเทพฯ ปี 2568 ซึ่งกทม. และ Airbnb.org ได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการจัดหาที่พักชั่วคราว ผ่านการประสานงานภาคสนามของกทม. และโครงการของ Airbnb.org ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีที่พักในช่วงเวลาวิกฤต จากความร่วมมือดังกล่าว Airbnb.org ได้จัดหาที่พักฉุกเฉินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 4,000 คืน
ภายใต้การลงนามฉบับนี้ กทม. และ Airbnb.org จะยกระดับความร่วมมือด้านการจัดหาที่พักฉุกเฉินในกรุงเทพฯ โดยอาศัยศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินของกทม. เข้ากับความสามารถของ Airbnb.org ในการระดมที่พักชั่วคราวที่มีความยืดหยุ่นผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb และชุมชนโฮสต์ท้องถิ่น
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้ได้เห็นถึงคุณค่าของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างชัดเจน ซึ่งการร่วมมือกับ Airbnb.org ทำให้กทม. สามารถช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงที่พักชั่วคราวได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน โดย MOU ฉบับนี้จึงเป็นการต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว เพื่อเสริมศักยภาพของกรุงเทพฯ ในการรับมือภัยพิบัติในอนาคต และจัดหาที่พักที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเปราะบาง บุคลากรด่านหน้า รวมถึงอาสาสมัคร ได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อมีเหตุจำเป็น”
คริสทีน ชาง ผู้อำนวยการโครงการและการปฏิบัติการระดับโลกของ Airbnb.org กล่าวในพิธีลงนามว่า “Airbnb.org ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยจัดหาที่พักชั่วคราวที่เหมาะสมให้กับผู้คนในช่วงวิกฤต การร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานของเรา เนื่องจากองค์กรในพื้นที่มีความเข้าใจในชุมชนเป็นอย่างดี จึงสามารถช่วยประเมินสถานการณ์และระบุผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วว่าต้องการความช่วยเหลือเมื่อไร และในรูปแบบใด ส่วนเราจะคอยสนับสนุนและช่วยเหลือโดยอาศัยเครือข่ายโฮสต์ทั่วโลกของ Airbnb ที่สามารถช่วยเชื่อมโยงผู้คนกับที่พักในพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และช่วยสร้างความอุ่นใจในช่วงเวลาที่ยากลำบาก”
ความร่วมมือนี้ยังสะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยผสานความเป็นผู้นำในระดับท้องถิ่นเข้ากับการสนับสนุนในระดับโลก เพื่อให้ความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่รับผิดชอบการบริหารราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลการให้บริการสาธารณะและการบริหารจัดการเมืองในหลายด้าน อาทิ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุข การขนส่ง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา และการสังคมสงเคราะห์ โดยกรุงเทพมหานครมุ่งมั่นที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน
เกี่ยวกับ Airbnb.org
Airbnb.org เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งโดย Airbnb ซึ่งจัดหาที่พักพิงให้ผู้เดือดร้อนในยามวิกฤต Airbnb.org ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วยการจ่ายค่าที่พักให้ โดยใช้แพลตฟอร์มของ Airbnb และอาศัยน้ำใจจากเครือข่ายโฮสต์ทั่วโลกของ Airbnb ที่พร้อมจะเปิดบ้านให้พักพิง เงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ที่มอบให้ Airbnb.org จะนำไปจัดหาที่พักฉุกเฉินฟรีโดยตรง เนื่องจาก Airbnb จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2020 Airbnb.org ได้ให้ที่พักพิงชั่วคราวฟรีไปแล้ว 1.6 ล้านคืนแก่ผู้เดือดร้อนกว่า 250,000 รายในเกือบ 140 ประเทศทั่วโลก