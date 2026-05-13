ดีป้า สานต่อ DIGITAL JUMPSTART รุ่นที่4 เสริมแกร่งผู้นำดิจิทัลรุ่นใหม่ ก้าวทันโลกใหม่ยุค Quantum Computing

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เดินหน้าจัดหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART (DJS) รุ่นที่ 4 มุ่งพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ด้วยการเสริมองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลและอื่นๆที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคตพร้อมต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมศึกษาเจาะลึกไปกับเทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Computing) ที่มีความซับซ้อนเกินกว่าขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน หลักสูตรฯเตรียมพร้อมและยกระดับความสามารถของผู้เรียนสู่การทำงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 40 ท่าน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2569 สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-116-6581 หรืออีเมล์ depa.djsprogram@gmail.com

ดร.ศุภกร สิทธิไชย รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือdepa เปิดเผยว่า depa มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม โดยจะจัดให้มีการเปิดอบรม หลักสูตร DIGITAL JUMPSTART (DJS) รุ่นที่ 4 ขึ้น หลังประสบความสำเร็จจากการอบรมไปแล้วทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา สำหรับหลักสูตรฯ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต และนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
“ในยุคที่โลกก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมด้วยการมาถึงของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก พลวัตของเศรษฐกิจดิจิทัลในปี 2026 ได้เปลี่ยนผ่านจากเพียงการใช้งานเครื่องมือไปสู่การบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูง ให้เป็นโครงสร้างหลักของสังคมอย่างสมบูรณ์ พรมแดนใหม่ที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือ เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Computing) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อนเกินกว่าขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาการจัดสรรทรัพยากรขั้นสูง (Optimization) และการสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศผ่านการเข้ารหัสลับยุคหลังควอนตัม (Post-Quantum Cryptography: PQC) ซึ่งจะกลายเป็นหัวใจสำคัญของการปกป้องข้อมูลในอนาคตอันใกล้”
ทั้งนี้ รากฐานที่ช่วยให้เทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารอัจฉริยะอย่าง 5G-Advanced และการวางเส้นทางสู่ 6G ที่ทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังในการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์ อุปกรณ์ และปัญญาประดิษฐ์ (Intelligent Connectivity) ได้อย่างไร้รอยต่อ ความเร็วและความหน่วงที่ต่ำมากนี้ ช่วยกระตุ้นให้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ตัวแทน (Agentic AI) และระบบอัตโนมัติ สามารถดำเนินการและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ในระดับที่ซับซ้อน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะและเมืองอัจฉริยะในระดับมหาภาค ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน

หลักสูตร DIGITAL JUMPSTART (DJS) รุ่นที่ 4 ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ได้แก่ Digital Big Data & AI, Digital Automation, Digital Connect และ Digital Access โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อการพัฒนาองค์กร รับมือการเปลี่ยนแปลง และเสริมความรู้ในด้านการจัดการ (Management) การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และเทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Computing) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงโอกาสและศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รูปแบบการเรียนผสมผสานระหว่างการบรรยาย การศึกษาดูงาน การประชุมปฏิบัติการ และการนำเสนอโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 40 ท่าน จากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรชั้นนำในประเทศ กว่า 10 หน่วยงานและต่างประเทศโดยเฉพาะการศึกษาดูงาน ณ เมืองเฉิงตู และฉงซิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเรียนรู้จากโมเดลเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์ เป็นต้น

กำหนดการศึกษาระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2569 – 13 กุมภาพันธ์ 2570 สัปดาห์ละ 1-2 วัน (ศุกร์-เสาร์) โดยมีชั่วโมงการศึกษารวมทั้งสิ้น 98 ชั่วโมง รวม 19 วัน โดยมีสถานที่อบรม ณ โรงแรม ควีนแลนด์ กรุงเทพฯ และ หน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดไม่เกิน 60 ท่าน เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 กันยายน 2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร 083-116-6581 หรือ Email : depa.djsprogram@gmail.com






