เต็มถัง! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น 70 สต./ลิตร

PTT Station และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.70 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียม GSH95 คงเดิม ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.70 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียมดีเซล คงเดิม มีผล 14 พ.ค. 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 53.64 บาท, GSH95 = 44.05 บาท, E20 = 37.05 บาท, E85 = 32.99 บาท, GSH91 = 43.68 บาท, พรีเมี่ยม GSH95 = 51.54 บาท, HSD B7 = 41.45 บาท, HSD B20 = 34.45 บาท, พรีเมียมดีเซล = 61.25 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร