ราช กรุ๊ป แจ้งQ1รายได้1.2หมื่นล.พุ่ง76% กำไรโตจิ๊บ 0.7%

ราช กรุ๊ป กำไรไตรมาส1/69เพิ่มขึ้นเล็กน้อย0.7%จากช่วงเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 1,228ล้านบาท ขณะที่รายได้ 12,321 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.3%
นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 1/2569 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 58.5% จากไตรมาสก่อน โดยมีรายได้รวม 12,321 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.7% จากไตรมาสก่อน ซึ่งไตรมาส1นี้บริษัทมีกำไรปกติ (Normal Profit) อยู่ที่ 1,421 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 45.9% จากไตรมาสก่อน
ในไตรมาส1/2569 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม หินกอง (HKP) ตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมจากการที่ HKP เปลี่ยนสถานะจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เซน้ำน้อย (PNPC) และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม2 (NN2) เพิ่มขึ้น
แม้ว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อน RG ได้สิ้นสุด PPA กับ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2568 ส่งผลให้รายได้จาก RG ปรับตัวลดลง แต่กลุ่มบริษัทมีความสามารถรักษาระดับความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ อาทิ PE, HKPและ HPC ให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ