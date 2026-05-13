สาวกสเต๊กห้ามพลาด EZYGO X Santa Fe ยก 3 เมนูฮิตเสิร์ฟถึงเซเว่นฯ อิ่มง่าย ตลอด 24 ชั่วโมง

ใครที่เป็นแฟนสเต๊กเตรียมเฮได้เลย เพราะตอนนี้การกินสเต๊กอร่อย ๆ ทุกวันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เมื่อ Santa Fe ร้านสเต๊กชื่อดังระดับตำนาน จับมือกับ EZYGO และ เซเว่น อีเลฟเว่น ส่งต่อความอร่อยแบบจัดเต็มผ่าน 3 เมนูเด็ด ทั้งสเต๊กและเบอร์เกอร์ พร้อมเสิร์ฟง่าย ๆ ใกล้บ้าน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ยกร้านดัง มาไว้ใกล้คุณ” ในราคาสบายกระเป๋า
การเปิดตัวครั้งนี้จัดขึ้นอย่างคึกคัก นำโดย นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ และ นายปิยะเลิศ ใบหยก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอฟเอบี ฟู้ดโฮลดิ้ง และร้าน Santa Fe Happy Steak ณ อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม พร้อมขบวนคาราวานโปรโมตสินค้าที่เดินสายจากย่านสีลมไปจนถึงสามย่านมิตรทาวน์ เรียกความสนใจจากทั้งชาวออฟฟิศและนิสิตนักศึกษาได้อย่างล้นหลาม
จุดเด่นของทั้ง 3 เมนู คือความอร่อยที่มาพร้อมโปรตีนคุณภาพ เหมาะกับทั้งวัยเรียน วัยทำงาน รวมถึงสายฟิตเนสที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และยังเป็นสารอาหารสำคัญที่ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย
เปิดลิสต์ 3 เมนูเด็ด EZYGO X Santa Fe ที่ห้ามพลาด
สเต๊กไก่สไปซี่, สเต๊กหมูพริกไทยดำ ,เบอร์เกอร์ปลาชีสซอสซีซาร์
สัมผัสความอร่อยสไตล์ร้านดังได้ง่ายกว่าเดิม ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาใกล้บ้านทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แล้ววันนี้