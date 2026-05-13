เมก้า วีแคร์ ผุดแคมเปญ “LingOrm x MEGA We care” เดินหน้าขยายฐานลูกค้า ชูแนวคิด “แคร์คุณทุกช่วงชีวิต”

เมก้า วีแคร์ (MEGA We care) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับสากล ตอกย้ำภาพลักษณ์ความทันสมัยด้วยการจัดงานเปิดตัวความร่วมมือครั้งสำคัญกับ หลิงหลิง คอง และ ออม ศิริลักษณ์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อประกาศทิศทางใหม่ของแบรนด์ที่มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ พร้อมปรับภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยภายในงานได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากทั้งกลุ่มคนรักสุขภาพ และเหล่าแฟนคลับที่มาร่วมสร้างปรากฏการณ์การดูแลตัวเองในรูปแบบใหม่ใจกลางกรุง
การก้าวเข้าสู่ตลาดคนรุ่นในครั้งนี้ เมก้า วีแคร์ ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากการทำ Social Listening และการสำรวจผ่าน Google Trend ซึ่งพบว่าบทสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์ของคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มให้ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการกิน การออกกำลังกาย และการสร้างสมดุลให้กับไลฟ์สไตล์ หรือ "Lifestyle Wellness" เมก้า วีแคร์ จึงเลือก "หลิง-ออม" เข้ามาเป็นสะพานสำคัญในการเชื่อมต่อแบรนด์กับคนกลุ่มนี้ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารเรื่องราวสุขภาพให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ภายใต้แคมเปญ “LingOrm x MEGA We care” ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิด “แคร์คุณทุกช่วงชีวิต” เมก้า วีแคร์ มุ่งหวังที่จะส่งต่อแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย ด้วยความเชื่อที่ว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ ของกิจวัตรประจำวันตั้งแต่วันนี้ และต้องเป็นแนวทางที่สามารถปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลได้อย่างลงตัว เพื่อให้ทุกคนสามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งการร่วมงานกับหลิง-ออมในครั้งนี้จะถูกสื่อสารผ่านทั้งหนังโฆษณาและการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาเริ่มต้นดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงของชีวิต
เภสัชกรหญิงวิชชุลดา ผรณเกียรติ์ กล่าวว่า “หลิงออม ถือเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คู่แรกในรอบ 35 ปี และสาเหตุที่เราเลือกทั้งคู่ ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นดาราชื่อดังที่มีแฟนคลับติดตามหลักล้านเท่านั้น แต่เรามองเห็นว่าทั้งคู่เก่งรอบด้าน และมีไลฟ์สไตล์ในการดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง โดยเฉพาะหลิงที่เอาใจใส่ตัวเองเรื่องการกิน และการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ ส่วนออมก็ถือเป็นดารารุ่นใหม่ที่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง ซึ่งเมก้า วีแคร์ มองเห็นว่าทั้งคู่น่าจะเป็นตัวแทนของเราในการสื่อสารไปยังกลุ่มแฟนคลับที่ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่ทางเราเล็งเห็นถึงศักยภาพของแฟนคลับของทั้งคู่ว่า สามารถเปิดรับมุมมองใหม่ๆ เรื่องการดูแลสุขภาพ และพร้อมที่ปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นในแบบของตัวเองตามดาราที่พวกเขาชื่นชอบ
อีกทั้งในปัจจุบันยังเป็นกลุ่มช่วงอายุที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ทั้งการทำงาน การพักผ่อน และการดูแลร่างกาย เมก้า วีแคร์ จึงอยากใช้ ‘หลิงออม’ เป็นตัวกลางในการสื่อสารแนวคิดสุขภาพที่เข้าใจง่าย เข้าถึงได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆ ไปยังแฟนคลับ ให้เริ่มดูแลตัวเองในแบบที่เหมาะกับแต่ละคน และค่อยๆ สร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว”
ไฮไลท์ภายในงานคือช่วงการแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองของ หลิงหลิง คอง และ ออม ศิริลักษณ์ ที่มาร่วมสร้างสีสันและถ่ายทอดความประทับใจจากการร่วมงานกับ เมก้า วีแคร์ โดยทั้งคู่ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเป็นตัวของตัวเองที่มีสุขภาพดีและมีความสุขในแบบที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกและเรียนรู้แนวทางการดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิด
เมก้า วีแคร์ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาพดีและสนับสนุนให้คนไทยทุกวัยเห็นความสำคัญของการป้องกันก่อนการรักษา