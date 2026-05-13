พาวิลเลียนสหภาพยุโรปเตรียมโชว์ศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารในงาน Thaifex – Anuga Asia 2026

สหภาพยุโรป (EU) มีความยินดีที่จะประกาศเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Thaifex – Anuga Asia 2026 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 พฤษภาคม 2569 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
พาวิลเลียนสหภาพยุโรป (EU Pavilion) ในปีนี้ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีกว่า 350 รายการ จาก 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งสะท้อนถึงมรดกทางอาหารและวัฒนธรรมการผลิตอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยจะมุ่งเน้นไปที่หัวใจสำคัญ 4 ประการของสินค้าจากสหภาพยุโรป ได้แก่ คุณภาพ ความปลอดภัย ความเป็นต้นตำรับ และความยั่งยืน โดยผู้เข้าชมงานจะได้รับชมโปรแกรมการสาธิตการทำอาหารและเซสชันให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมอบข้อมูลเชิงลึกให้แก่กลุ่มผู้จัดซื้อ ผู้ค้าปลีก และผู้จัดจำหน่ายชาวไทย
ฯพณฯ นางหลุยซา ราเกอร์ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ผู้บริโภคทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความเป็นต้นตำรับ และความยั่งยืน ซึ่งเป็นคุณค่าหลักที่สะท้อนอยู่ในอาหารและเครื่องดื่มจากยุโรป พาวิลเลียนสหภาพยุโรปในงาน Thaifex – Anuga Asia 2026 ไม่เพียงแต่รวบรวมผลิตภัณฑ์อันโดดเด่นจากประเทศสมาชิกไว้ด้วยกัน แต่ยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งในภูมิภาค และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ บนพื้นฐานของความเชื่อมั่น นวัตกรรม และความร่วมมือระยะยาว”
นอกจากการชิมผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแล้ว พาวิลเลียนสหภาพยุโรปยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานและระบบการรับรองต่าง ๆ โดยเฉพาะตราสัญลักษณ์ของยุโรป เช่น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และตราสัญลักษณ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU Organic Certification) เพื่อช่วยให้ผู้จัดซื้อและผู้บริโภคชาวไทยเข้าใจถึงแหล่งกำเนิด ความเป็นต้นตำรับ และคุณภาพที่สม่ำเสมอได้ดียิ่งขึ้น
พาวิลเลียนสหภาพยุโรปจะจัดกิจกรรมแบบอินเทอร์แอกทีฟ รวมถึงการสาธิตการทำอาหารโดยเชฟชื่อดังจากยุโรปและประเทศไทย ได้แก่ เชฟเคลมองต์ เฮอร์นันเดซ (Clément Hernandez) และเชฟใบตอง - กมเลศ ฤทธิ์เดชา โดยเชฟทั้งสองจะใช้วัตถุดิบพรีเมียมจากสหภาพยุโรปเพื่อสร้างสรรค์เมนูยุโรปสุดคลาสสิก พร้อมรังสรรค์เมนูโดยจับคู่ผลิตภัณฑ์จากสหภาพยุโรปกับวัตถุดิบจากประเทศไทยอย่างลงตัว
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากยุโรปและไทยจะร่วมนำเสนอข้อมูลในเซสชันเจาะลึกผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะกอก ไวน์ ผลไม้ ขนมหวาน เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์นมจากยุโรป ซึ่งเซสชันเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสถึงคุณภาพของผลผลิตจากสหภาพยุโรปอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น แต่ยังมอบแนวทางเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการทำตลาดผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้สู่ผู้บริโภคชาวไทยอีกด้วย
การดำเนินงานอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้ต่อยอดมาจากความร่วมมือที่แข็งแกร่งและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย ปัจจุบัน สหภาพยุโรปและประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ที่ทันสมัยและสมดุล เพื่อส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดสำหรับสินค้าและบริการ ตลอดจนเสริมสร้างสายสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนโดยมีความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญ โดยในปี 2567 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มสินค้าของทั้งสองฝ่ายมีมูลค่าประมาณ 4.2 หมื่นล้านยูโร และการค้าในกลุ่มบริการมีมูลค่ารวม 1.34 หมื่นล้านยูโรในปี 2566 ซึ่งตอกย้ำถึงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่หลากหลายระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยความผูกพันทางเศรษฐกิจนี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการขยายความร่วมมือและโอกาสทางธุรกิจในทุกภาคส่วน รวมถึงภาคการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพสูง
สำหรับผู้จัดซื้อ ผู้ค้าปลีก และผู้จัดจำหน่ายชาวไทยที่ต้องการยกระดับธุรกิจไปอีกขั้น เราขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของพาวิลเลียนสหภาพยุโรป ซึ่งท่านจะได้พบปะกับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทอาหารและเครื่องดื่มของยุโรป ตลอดจนผู้แทนสำคัญจากภาคอุตสาหกรรม
สหภาพยุโรปเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีสำคัญภายในงาน Thaifex – Anuga Asia 2026 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่ “มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี” (Ratchaburi Aromatic Coconut) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ กิจกรรมครั้งนี้จะนำโดย คริสตอฟ ฮันเซน กรรมาธิการด้านเกษตรและอาหาร โดยจะเป็นการฉลองในโอกาสที่ “วิสกี้ไอริช” (Irish Whiskey) ได้รับการรับรองเป็นสินค้า GI ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีความเปี่ยมคุณภาพและมีความเป็นต้นตำรับแท้จริง
สำหรับกำหนดการจัดงาน พิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:00 น. และตามด้วยพิธีมอบตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 12:45 น. โดยทั้งสองกิจกรรมสำคัญนี้จะจัดขึ้น ณ บูธหมายเลข 5-E01 ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดได้ที่นี่ โดยจะเปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย (ICT)
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้ที่นี่ โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนจนถึงเวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย (ICT) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
ข้อควรทราบ: การเข้าร่วมงานครั้งนี้จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้างาน Thaifex - Anuga Asia ทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน ซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของพาวิลเลียนสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตรวจสอบตารางกิจกรรมของพาวิลเลียนสหภาพยุโรปได้ที่นี่