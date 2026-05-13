KONVY ปิดระดมทุนรอบ Series B มูลค่า 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มุ่งเร่งขยายธุรกิจสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านสินค้าความงามและไลฟ์สไตล์
เมื่อวันที่ 13 พ.ค. บริษัท KONVY PTE.LTD. (“Konvy”) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำด้านความงามและผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (personal care) แบบ Omnichannel ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศทิศทางการเติบโตในก้าวต่อไป เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทยและเร่งขยายธุรกิจไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายหลังจากการระดมทุนรอบ Series B ล่าสุด ซึ่งนำโดย Cool Japan Fund Inc. (CJF) พร้อมด้วยการร่วมลงทุนจากนักลงทุนเดิมอย่าง Insignia Venture Partners
ก้าวต่อไปของการเติบโตของ Konvy มุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การยกระดับแบรนด์สินค้าของตนเอง (Private Label) และการตอกย้ำจุดยืนในฐานะประตูบานสำคัญ (Gateway) สำหรับสินค้าความงามและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติสู่ภูมิภาคนี้
Konvy ได้สร้างรากฐานความเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทยอย่างแข็งแกร่ง ครอบคลุมทั้งช่องทางอีคอมเมิร์ซ มาร์เก็ตเพลส โซเชียลคอมเมิร์ซ และการค้าปลีกออฟไลน์ ด้วยจำนวนสินค้ามากกว่า 20,000 รายการ จากกว่า 1,000 แบรนด์ ทำให้ Konvy ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มด้านความงามและผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศ อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจอย่างยาวนานจากผู้บริโภคผ่านความหลากหลายของสินค้า การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้ และการมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบ Omnichannel ที่ไร้รอยต่อ
จากความสำเร็จดังกล่าว Konvy จึงเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ตลาดประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซีย โดยนำโมเดลธุรกิจแบบ Omnichannel ที่ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้ว มาปรับใช้ ซึ่งเป็นการผสานรวมทั้งช่องทางมาร์เก็ตเพลส โซเชียลคอมเมิร์ซ และกลยุทธ์การตลาดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ตลาดดังกล่าวถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการบริโภคในกลุ่มชนชั้นกลาง รวมถึงความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลิตภัณฑ์ความงามคุณภาพสูงที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี
จากความร่วมมือกับ Cool Japan Fund ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมบทบาทของ Konvy ในการคัดสรร และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับตลาดในแต่ละท้องถิ่น รวมไปถึงการขยายการเติบโตของแบรนด์ความงามและสุขภาพจากญี่ปุ่นสู่ ผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการผสานความเชี่ยวชาญด้านการทำตลาดและเครือข่ายการจัดจำหน่ายของ Konvy เข้ากับการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์และเครือข่ายระดับนานาชาติของ CJF ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเร่งการเติบโตของแบรนด์ญี่ปุ่นท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดภูมิภาค
ในขณะเดียวกัน Konvy ยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับแบรนด์ความงามชั้นนำทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ผ่านความร่วมมือด้านการจัดจำหน่ายในรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ นอกจากนี้ ยังมีการนำข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคที่บริษัทพัฒนาขึ้นผสานเข้ากับเครือข่ายการจัดจำหน่ายแบบครบวงจร (Omnichannel) และศักยภาพด้านการตลาดที่ตอบโจทย์เฉพาะกับแต่ละประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยให้แบรนด์พันธมิตรสามารถขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเดินหน้าเสริมสร้างคุณค่าของแบรนด์ (Brand Equity) และกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
“การปิดระดมทุนรอบ Series B ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับ Konvy” นายคิงก้วย หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าว “เราได้สร้างจุดยืนความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องของทั้งผู้บริโภคและแบรนด์พันธมิตร และในขณะนี้เรากำลังมุ่งเน้นไปที่การขยายความสำเร็จดังกล่าวไปสู่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยการเพิ่มพอร์ตโฟลิโอแบรนด์สินค้าของเรา รวมถึงการเสริมสร้างบทบาทในฐานะแพลตฟอร์มที่ได้รับความไว้วางใจในการเชื่อมต่อแบรนด์ความงามระดับโลกเข้ากับผู้บริโภคในท้องถิ่น”
เกี่ยวกับ Konvy
Konvy ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 ปัจจุบันดำเนินการมากว่า 14 ปี ในฐานะผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและค้าปลีกผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลส่วนบุคคลแบบออมนิแชนแนลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของบริษัท มาร์เก็ตเพลสชั้นนำ ช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซ และร้านค้าปลีกออฟไลน์
