“ภัทรพงศ์” เร่งเครื่องปรับปรุง "โรงแรมสุวรรณภูมิ" ยกระดับบริการ ปักหมุดสู่ที่พักหลักของนักเดินทางทั่วโลก

“ภัทรพงศ์” มอบ 5 นโยบาย "โรงแรมสุวรรณภูมิ" เร่งโครงการปรับปรุงให้เสร็จตามกำหนด ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ World-class Aviation Hub ขยายเครือข่ายพันธมิตรการบินระดับโลก ปักหมุดสู่ที่พักหลักของนักเดินทางคุณภาพ สร้างรายได้เชิงรุกและเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด (รทส.) ว่า ได้มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนไทยสู่ World-class Aviation Hub” อันเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) โดยเร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหา 5 ด้านสำคัญ ได้แก่
1. เร่งรัดโครงการปรับปรุงโรงแรม Hyatt Regency Bangkok Suvarnabhumi Airport ซึ่งประกอบด้วย งานที่ปรึกษาบริหารโครงการ งานควบคุมงานโครงการ งานรับเหมาก่อสร้างโครงการ รวมทั้งโครงการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานอาคารและคุณภาพการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสูงของโรงแรมระดับสากล รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และความพร้อมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลก
2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ Smart Hotel มาตรฐานสากลระดับ 5 ดาว ที่ผสานอัตลักษณ์ "ความเป็นไทย" ในฐานะประตูสู่ประเทศ (The Gateway) โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจเพื่อสร้างประสบการณ์เหนือระดับพร้อมเน้นจุดเด่นการเชื่อมต่ออาคารผู้โดยสารแบบไร้รอยต่อ (Seamless Connectivity) และเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารผ่านแดน และเปลี่ยนเที่ยวบิน (Transit & Transfer) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกอย่างยั่งยืน
3. ขยายเครือข่ายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับสายการบินและผู้ให้บริการด้านการบินระดับโลก เพื่อยกระดับ รทส.สู่ที่พักหลัก (Preferred Accommodation) ของนักเดินทางคุณภาพ พร้อมเร่งบริหารจัดการรายได้เชิงรุก โดยมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนรายได้อื่น (Non - Room Revenue Optimization) เช่น การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ (MICE) ให้แก่ภาคเอกชน และส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งยกระดับศูนย์สุขภาพนานาชาติ (Medical & Wellness Hub) ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการระดับสากล
4. มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรผ่านการบริหารจัดการสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม ครอบคลุมทุกมิติ โดยอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานของรัฐวิสาหกิจชั้นนำ และสอดรับกับสวัสดิการของโรงแรมระดับสากลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความมั่นคง และแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ที่บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น มีทักษะในการใช้ AI หรือระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อคาดการณ์ความต้องการส่วนบุคคลของผู้เข้าพัก (Personalized Service) เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลก
5. มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยาน (Green & Smart Airport Hotel) ขับเคลื่อนนโยบาย ESG (Environmental, Social, and Governance) โดยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และยกระดับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่กับการยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ดำเนินโครงการด้านพลังงานสะอาดเพื่อสนับสนุนนโยบาย “Green Airport ใช้พลังงานสะอาด” ฯลฯ รวมทั้งจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ที่ครอบคลุมถึงวิกฤตการณ์รูปแบบใหม่ เช่น โรคระบาด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤตตะวันออกกลาง และอื่นๆ
ทั้งนี้ กระทรวงฯ พร้อมที่จะสนับสนุนในระดับนโยบาย เพื่อช่วยผลักดันวาระที่สำคัญต่างๆ ทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรค และสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ทั้งด้านงบประมาณหรือเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ความสะดวก และความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชน
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานกรรมการ รทส. กล่าวว่า รทส. พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม “ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนไทยสู่ World-class Aviation Hub” และนโยบายสำคัญทั้ง 5 ด้าน ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายไว้ ในส่วนของการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยาน รทส.ได้มีโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ระยะที่ 2 แบบติดตั้งบนหลังคา ณ อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2569 นอกจากนี้ มีโครงการเปลี่ยนรถยนต์ให้บริการลูกค้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV)