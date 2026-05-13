“พิพัฒน์” เปิดงานประชุมผู้นำธุรกิจการบินโลก ชูแผนพัฒนาศักยภาพสนามบิน AOT รับ 180 ล้านคน/ปี

“พิพัฒน์’ นำไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานต้อนรับผู้นำธุรกิจการบินโลก ผู้บริหารสนามบินทั่วโลกกว่า 600 แห่ง โชว์ความพร้อมสนามบินไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค ชูแผน AOT พัฒนาศักยภาพรับ 180 ล้านคนต่อปีภายในปี 2577
วันที่ 12 พ.ค. 2569 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Airports Council International Asia-Pacific & Middle East Regional Assembly, Conference and Exhibition 2026 (ACI APAC & MID RACE) โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและงานต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT และ Mr. Stefano Baronci, Director General,ACI APAC & MID ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบินจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
การที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานสำคัญในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาคและยังเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือกับท่าอากาศยานชั้นนำจากทั่วโลก ทั้งด้านการคมนาคมทางอากาศควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการของท่าอากาศยานไทยให้พัฒนาไปสู่ World Class Hospitality ที่ส่งมอบประสบการณ์เดินทางที่น่าจดจำให้แก่ผู้โดยสารไปพร้อมกับขับเคลื่อนการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลไทย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทน ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทั้งภูมิภาคสู่กรุงเทพมหานคร ในพิธีเปิดงานเลี้ยงรับรองและนิทรรศการของการประชุม เอ-ซี-ไอ เอเชีย-แปซิฟิก แอนด์ มิดเดิลอีสต์ รีจินัล แอสเซ็มบลีย์ คอนเฟอร์เรนซ์ แอนด์ เอ็กซิบิชัน (ACI Asia-Pacific and Middle East Regional Assembly, Conference and Exhibition) หรือ เรซ สองพันยี่สิบหก (RACE 2026)
การรวมตัวของประชาคมการบินระหว่างประเทศในวันนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่เรามีร่วมกันในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์สำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ผมขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจากองค์กรชั้นนำกว่า 30 แห่ง เพื่ออัปเดตเทคโนโลยี นวัตกรรม และต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต
ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการยกระดับประเทศสู่การเป็น "ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค" ปัจจุบันท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ภายใต้การดูแลของ AOT ให้บริการผู้โดยสารกว่า 126 ล้านคนในปีที่ผ่านมา และกำลังเดินหน้าขยายขีดความสามารถเพื่อรองรับผู้โดยสารให้ก้าวข้าม 180 ล้านคนต่อปีภายในปี 2577 โดยจะเร่งดำเนินโครงการสำคัญ ทั้งการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ควบคู่ไปกับการศึกษาพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคแห่งใหม่ คือ ท่าอากาศยานอันดามันและล้านนา
นอกจากโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ยังมุ่งเน้นการให้บริการที่ทันสมัยไร้รอยต่อ โดยนำเทคโนโลยีอัตโนมัติเต็มรูปแบบ มาใช้ในทุกขั้นตอนการให้บริการ ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยสูงสุดระดับสากล เช่น การนำระบบ Anti-Drone และเทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจขั้นสูงสุดแก่ผู้เดินทางทั่วโลกอีกด้วย
สำหรับการจัดงาน ACI Asia-Pacific & Middle East Regional Assembly, Conference and Exhibition 2026 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“Airports as Engines of Shared Prosperity” สะท้อนความสำคัญของท่าอากาศยานในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร โดยภายในงาน AOT ได้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอบทบาทของ AOT ทั้งด้านการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อเป็นฮับการบินภูมิภาค การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบินสมัยใหม่ รวมถึงการยกระดับคุณภาพบริการเพื่อรองรับการเดินทางแบบไร้รอยต่อ (Seamless Passenger Experience) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก
ทั้งนี้ การประชุม ACI APAC & MID RACE2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวกว่า 400 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารสนามบินจากทั่วโลกกว่า 600 แห่งใน 44 ประเทศเข้าร่วมงาน