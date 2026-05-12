บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับรางวัลดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ปีที่ 8

บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับรางวัลการเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
ดร.นลินรัตน์ มาสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัลการเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในงาน S&P 2026 Yearbook Event and Distinction Ceremony (DJSI) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3M : MOVE, MIX และ MATCH
ซึ่งการรับรางวัลในครั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม Top 10% จากการประเมิน S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายงานของ S&P Sustainability Yearbook ประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งเป็นรายงานที่รวบรวมองค์กรชั้นนำจากทั่วโลก ที่มีผลการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในระดับโดดเด่น