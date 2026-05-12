กรมทางหลวงแจกจ่ายน้ำกว่า 7.9 แสนลิตร ช่วยเหลือภัยแล้งทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมทางหลวงแจกจ่ายน้ำประปากว่า 7.9 แสนลิตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ สอบถามโทร.สายด่วน 1586

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักบริหารบำรุงทาง ดำเนินโครงการร่วม “กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” ปี 2569 โดยได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน

โครงการนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมทางหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ให้การสนับสนุนน้ำประปาแก่ผู้ประสบภัยแล้งผ่านหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง ซึ่งมีความพร้อมทั้งรถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ และบุคลากรในการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

โดยในปี 2569 กรมทางหลวงได้แจกจ่ายน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ไปแล้วปริมาณรวม 793,500 ลิตร ครอบคลุมจำนวน 2,056 ครัวเรือน โดย 5 จังหวัดที่ให้ความช่วยเหลือสูงสุด ได้แก่ จังหวัดสตูล 212,000 ลิตร จังหวัดนครนายก 156,000 ลิตร จังหวัดตาก 120,000 ลิตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 116,000 ลิตร และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 51,900 ลิตร


ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะดำเนินการช่วยเหลือตลอดช่วงภัยแล้งและตามการร้องขอของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พร้อมขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและทุกหน่วยงานร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และตระหนักถึงวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่ช่วยต้านภัยแล้งและรัฐบาลอีกทางหนึ่ง

หากประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ หรือ โทร.แจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)







