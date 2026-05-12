แวะปั๊มด่วน! พรุ่งนี้ดีเซลขึ้น80สต.-เบนซินโซฮอล์ขยับ90สต./ลิตร

PTT Station และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.90 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียม GSH95 คงเดิม ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.80 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียมดีเซล คงเดิม มีผล 13 พ.ค. 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 52.94 บาท, GSH95 = 43.35 บาท, E20 = 36.35 บาท, E85 = 32.29 บาท, GSH91 = 42.98 บาท, พรีเมียม GSH95 = 51.54 บาท, HSD B7 = 40.75 บาท, HSD B20 = 33.75 บาท, พรีเมียมดีเซล = 61.25 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร