วิทยุการบินฯ แจงดรามาเที่ยวบิน TG029 “อุบลราชธานี-สุวรรณภูมิ” บริการลงจอดด้วยความปลอดภัยสูงสุด

วิทยุการบินฯ ยืนยันการให้บริการจราจรทางอากาศทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล แจงเที่ยวบิน TG029 “อุบลราชธานี-สุวรรณภูมิ” ปฏิบัติการลงจอดด้วยความปลอดภัยสูงสุด
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า จากกรณีที่มีผู้โดยสารของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG029 เส้นทางบินอุบลราชธานี-สุวรรณภูมิ ได้โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller : ATC)
วิทยุการบินฯ ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ ขอชี้แจงว่าการปฏิบัติงานของ ATC ในวันและเวลาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินในระดับสากลทุกประการ รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ยึดถือความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
โดยได้มีการตรวจสอบตามกระบวนการภายในพบว่า ขณะเกิดเหตุการณ์ที่ระบุในโพสต์ มีอากาศยานอีกลำที่เข้ามาลงด้วยทางวิ่งที่คู่ขนานกันกับ TG029 ไม่สามารถปฏิบัติการบินเข้าไปทำการร่อนลงได้ เนื่องจากประสบปัญหาทางเทคนิค ดังนั้น ATC จึงต้องแก้ไขสถานการณ์ โดยจัดให้อากาศยานทั้งสองลำมีระยะห่างตามมาตรฐาน ก่อนจะอนุญาตให้ TG029 ลดระยะสูงเข้าสู่สนามบินเพื่อทำการลง และขณะที่นักบินนำเครื่องเข้ามาลงเมื่อผ่านระยะสูง 1,000 ฟุต ปรากฏว่าการร่อนลงสู่สนามบินไม่เสถียร (Unstabilized Approach) นักบินจึงตัดสินใจขอทำการบินขึ้นไปใหม่ (Go Around) ตามวิธีปฏิบัติการบินมาตรฐาน (SOP) ที่กำหนด ส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินดังกล่าวขึ้น
ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานทำความเข้าใจกับสายการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบการบินของประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารในทุกเที่ยวบิน
นายสุรชัยกล่าวว่า การที่อากาศยานจะได้รับอนุญาต “ให้ร่อนลงสู่ทางวิ่ง” ไม่ได้พิจารณาเพียงว่า “เครื่องบินมาถึงสนามบินแล้ว” แต่ต้องอาศัยการประเมินและตัดสินใจร่วมกันอย่างละเอียดระหว่างนักบิน และ ATC เพื่อให้มั่นใจว่าการลงจอดจะเกิดขึ้นอย่างปลอดภัยสูงสุด โดยปัจจัยสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณา มีดังนี้
1. สภาพทางวิ่งต้องพร้อมและปลอดภัย ไม่มีอากาศยานลำอื่น ยานพาหนะ บุคคล สัตว์อันตราย สิ่งกีดขวาง หรือเหตุการณ์ผิดปกติอื่นใดอยู่บนทางวิ่ง
2. ระยะห่างระหว่างอากาศยานต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการบินเข้าใกล้กันเกินไป และอากาศยานลำก่อนหน้าสามารถออกจากทางวิ่งได้ทันก่อนที่อากาศยานลำต่อไปจะลงมาแตะพื้นผิวทางวิ่ง
3. สภาพอากาศต้องอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย โดย ATC และนักบินจะร่วมกันประเมินจากข้อมูลสภาพอากาศที่ได้รับ เช่น ทิศทางและความเร็วลม ทัศนวิสัย สภาพฝนฟ้าคะนอง และกระแสลมแปรปรวน (Windshear) เป็นต้น ซึ่งหากสภาพอากาศไม่เหมาะสม อาจจำเป็นต้องชะลอการลงจอด การบินขึ้นไปใหม่ (Go Around) หรือการให้อากาศยานบินวนรอจนกว่าสภาพอากาศจะดีขึ้น
4. นักบินต้องมองเห็นทางวิ่งและควบคุมอากาศยานด้วยการร่อนลงที่มีความเสถียร (Stabilized Approach) แม้ระบบนำร่องสมัยใหม่จะมีความแม่นยำสูง แต่การตัดสินใจสำหรับการลงจอดยังต้องอาศัยการประเมินและการตัดสินใจของนักบิน หากนักบินเห็นว่าสภาพไม่ปลอดภัย นักบินสามารถ “ยกเลิกการลงจอด” และทำการบินขึ้นไปใหม่ (Go Around) ได้ทันที ซึ่งถือเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยตามปกติของการบินสากล และเมื่อเที่ยวบินพร้อมที่จะกลับมาลง ATC จะเร่งให้คำแนะนำการกลับมาลงจอดใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ขอขอบคุณพนักงานวิทยุการบินฯ และทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และขอยืนยันถึงความเป็นมืออาชีพของ ATC ในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกเที่ยวบินเป็นสำคัญ