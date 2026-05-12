IRPCพลิกมีกำไรQ1สูงเฉียด 8พันล้านบาท

IRPCพลิกเป็นกำไรในไตรมาส1/69อยู่ที่ 7,889 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนขาดทุน1,206ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ้นทั้งราคาและปริมาณการขายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ทำให้ไตรมาสแรกปีนี้มี Accounting GIM อยู่ที่ 17,817 ล้านบาท หรือ 29.79 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
นางสาวทอแสง ไชยประวัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 ว่าบริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิ 67,779 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 22% จากไตรมาสก่อน โดยมีกำไรสุทธิ 7,889 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 1,206 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 574 ล้านบาท
ซึ่งไตรมาส1/2569 รายได้และกำไรที่เติบโตขึ้น มาจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้น 3% โดยธุรกิจปิโตรเลียมมี Market GRM ที่เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินเทียบกับราคาน้ำมันดิบดูไบ
ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี Market PTF ปรับลดลง ขณะที่กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคมีกำไรขั้นต้นค่อนข้างคงที่ ส่งผลให้บริษัทมี Market GIM เพิ่มขึ้น 4,016 ล้านบาท หรือ 6.87เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
นอกจากนี้ บริษัทบันทึก Net Inventory Gain 9,915 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมี Accounting GIM อยู่ที่ 17,817 ล้านบาท หรือ 29.79 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 13,299 ล้านบาท หรือ 22.42 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมี EBITDA 14,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,154 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2568
สำหรับปริมาณการกลั่นน้ำมันรวมในไตรมาส 1/2569 เฉลี่ย 209,000 บาร์เรลต่อวัน โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 97% โตขึ้น 4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2568 จากการปรับแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด