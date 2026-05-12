ยกคิ้วส่องกล้อง (Endo-Brow Lift) แก้คิ้วตก ตาตก พร้อมเตรียมตัวก่อนศัลยกรรม

เปิดเทคนิคยกคิ้วส่องกล้อง (Endo-Brow Lift) แก้ปัญหาคิ้วตก ตาตก พร้อมบอกวิธีเตรียมตัวก่อนทำศัลยกรรม
ยกคิ้วส่องกล้อง คือหนึ่งในเทคนิคศัลยกรรมยกคิ้วที่เติบโตเร็วในวงการความงามของกลุ่มคนที่ต้องการแก้ปัญหาคิ้วตก หนังตาตก คิ้วไม่เท่ากัน ทำให้ใบหน้าดูไม่สดใส รวมถึงช่วยลดริ้วรอยร่องลึกบริเวณหน้าผาก ร่องขมวดคิ้ว และตีนกา ด้วยเทคโนโลยีส่องกล้องที่ทันสมัย ช่วยให้การผ่าตัดยกคิ้วมีความแม่นยำ แผลเล็ก และระยะพักฟื้นสั้นกว่าวิธีดั้งเดิม
หากคุณกำลังสนใจศัลยกรรมยกคิ้ว หรืออยากรู้ว่าการยกคิ้วส่องกล้องแตกต่างจากวิธีอื่นอย่างไร บทความนี้รวบรวมทุกข้อมูลที่คุณต้องรู้ครบจบ!
ยกคิ้วส่องกล้อง คืออะไร
ยกคิ้วส่องกล้อง หรือ Endoscopic Brow Lift คือเทคนิคการผ่าตัดยกคิ้วโดยใช้กล้องขนาดเล็ก (Endoscope) สอดเข้าไปใต้ผิวหนังเพื่อช่วยให้แพทย์มองเห็นโครงสร้างใต้ผิวและดำเนินการยกกระชับเนื้อเยื่อได้อย่างแม่นยำ ซึ่งในทางการแพทย์ เทคนิคยกคิ้วส่องกล้องไม่จำเป็นต้องกรีดแผลใหญ่เหมือนวิธียกคิ้วดั้งเดิม แต่จะใช้การยึดเนื้อเยื่อด้วยหมุด Endotine ซึ่งเป็นอุปกรณ์สังเคราะห์ที่สามารถละลายได้เองตามธรรมชาติ ทำให้ผลลัพธ์ดูกลมกลืนกับใบหน้าและอยู่ได้นาน
ยกคิ้วส่องกล้อง ช่วยเรื่องอะไร
● แก้ปัญหาคิ้วตก ตาตก คิ้วไม่เท่ากัน ให้ดูสมดุลทั้งสองข้าง
● เพิ่มระยะตากับคิ้วที่ใกล้กัน ให้ได้สัดส่วนมากขึ้น
● ยกกระชับหนังตา หรือหางตาที่ตกลงมา ให้ดวงตาดูเปิดกว้างและสดใสขึ้น
● ลดริ้วรอยร่องลึกบริเวณหน้าผาก ร่องขมวดคิ้ว และตีนกา
ยกคิ้วส่องกล้อง เหมาะกับใคร
● ผู้ที่มีปัญหาคิ้วตก ตาตกหรือหางตาตกอย่างเห็นได้ชัด
● ผู้ที่มีระยะห่างระหว่างคิ้วกับดวงตาแคบเกินไป
● ผู้ที่เคยทำตาสองชั้นมาแล้วแต่ชั้นตายังดูใกล้กับคิ้ว
● ผู้ที่มีปัญหาริ้วรอยร่องลึกบริเวณหน้าผาก ร่องขมวดคิ้ว และตีนกา
● ผู้ที่มีภาวะดื้อโบท็อกซ์ หรือ ทำหัตถการอื่นแล้วไม่เห็นผล
● ผู้ที่ต้องการผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติและอยู่ได้ยาวนาน
● ผู้ที่ไม่อยากมีรอยแผลเป็นบนใบหน้า และไม่ต้องการพักฟื้นนาน
ข้อดีของการทำยกคิ้วส่องกล้อง
● ใช้เทคโนโลยีกล้อง Endoscope ความละเอียดสูง ทำให้แพทย์มองเห็นชัดเจน มีความแม่นยำสูง
● หมุด Endotine ละลายได้เอง ไม่ต้องกังวลเรื่องวัสดุแปลกปลอมในร่างกายระยะยาว
● มีแผลขนาดเล็ก 5 จุด ขนาดประมาณ 1-2 ซม. ซ่อนอยู่ในแนวผมจึงแทบมองไม่เห็น
● ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ ฟื้นตัวเร็ว เมื่อเทียบกับการผ่าตัดยกคิ้วแบบเปิด
● ผลลัพธ์ดูเป็นธรรมชาติ และอยู่ได้นาน 5-10 ปี
รีวิวหัตถการยกคิ้วส่องกล้อง ที่ BEAMS Plastic Surgery
รีวิวจริงจากผู้รับบริการยกคิ้วส่องกล้อง (Endo-Brow Lift) ที่ BEAMS Plastic Surgery เสียงส่วนใหญ่ประทับใจในผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ และการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการ ตั้งแต่วันแรกจนครบระยะพักฟื้น
ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนทำยกคิ้วส่องกล้อง
● ปรึกษาแพทย์ เพื่อประเมินการรักษา พร้อมออกแบบโครงสร้างคิ้วเฉพาะรายบุคคล
● แจ้งประวัติการแพ้ยา หรือโรคประจำตัวให้แพทย์ทราบ
● งดยาละลายลิ่มเลือด เช่น Aspirin และ Ibuprofen อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด
● งดสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ก่อนการทำศัลยกรรมยกคิ้ว
● งดอาหารและน้ำ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการผ่าตัด
ขั้นตอนการทำยกคิ้วส่องกล้อง
● แพทย์จะใช้ปากกาทำเครื่องหมายบริเวณแนวไรผม (ประมาณ 5 จุด) เพื่อกำหนดตำแหน่งเปิดแผล
● วิสัญญีแพทย์จะทำการให้ยาสลบร่วมกับยาเบลอ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการรู้สึกผ่อนคลาย
● เปิดแผลขนาดเล็กแล้วสอดกล้อง Endoscope เข้าไปเพื่อให้เห็นโครงสร้างเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังอย่างละเอียด
● ทำการเลาะเนื้อเยื่อ แล้วยกกล้ามเนื้อและหน้าผากขึ้นสู่ตำแหน่งที่ต้องการ พร้อมกับใช้หมุดวัสดุทางการแพทย์ Endotine
● แพทย์ทำการเย็บปิดแผลขนาด 1-2 ซม. ที่ซ่อนอยู่ในไรผม ทำให้มองไม่เห็นแผล
ขั้นตอนการดูแลตัวเองหลังทำยกคิ้วส่องกล้อง
● ประคบเย็นบริเวณแผลเพื่อลดอาการบวมและช้ำในช่วง 24-48 ชั่วโมงแรก
● ใส่ผ้ารัดศีรษะตลอด 24 ชั่วโมงในช่วง 7 วันแรก และใส่ต่อเนื่องวันละ 6-8 ชั่วโมงเป็นเวลา 1 เดือน
● ห้ามเกา แกะ หรือถูแผล โดยเด็ดขาดในช่วงพักฟื้น
● งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์
● งดออกกำลังกายหนัก อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์หลังการผ่าตัดยกคิ้ว
● รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง อย่างเคร่งครัด
● มาตรวจตามนัด เพื่อให้แพทย์ประเมินผลและดูแลต่อเนื่อง
ส่องกล้องยกคิ้ว ที่ BEAMS Plastic Surgery สวยมั่นใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด
ยกคิ้วส่องกล้อง เป็นเทคนิคที่ช่วยแก้ปัญหาคิ้วตก ตาตก และริ้วรอยร่องลึกโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ จุดเด่นคือแผลมีขนาดเล็ก ระยะพักฟื้นสั้น และให้ผลลัพธ์ดูเป็นธรรมชาติ โดยที่ BEAMS Plastic Surgery มีการดูแลตั้งแต่การประเมินใบหน้า วางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล ไปจนถึงการติดตามผล ภายใต้การดูแลของทีมศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านผ่าตัดยกคิ้ว (Endoscopic Brow Lift)
หากคุณกำลังมองหาว่า ยกคิ้วที่ไหนดี? หรืออยากทราบ ยกคิ้วส่องกล้องราคาเท่าไหร่? สามารถเข้ารับคำปรึกษาเพื่อประเมินความเหมาะสมและรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ BEAMS Plastic Surgery เพราะความสวยงามที่แท้จริงเริ่มต้นจากการดูแลที่ใส่ใจ
