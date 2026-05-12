ตั๋วเครื่องบินโซลกรุงเทพ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนบินจากเกาหลีสู่ไทย

กรุงเทพเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ไม่เคยเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม สตรีทฟู้ดระดับโลก หรือแหล่งช้อปปิ้งที่มีทุกสไตล์ สำหรับใครที่กำลังวางแผนบินจากโซลมากรุงเทพ การเตรียมข้อมูลจะช่วยให้ทริปราบรื่นมากขึ้น บทความนี้รวบรวมทุกข้อมูลที่ต้องรู้เกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินโซล กรุงเทพ ตั้งแต่สายการบิน, ราคาตั๋ว ไปจนถึงเคล็ดลับจองให้ได้ราคาดี
จองตั๋วเครื่องบินโซล กรุงเทพ ลงสนามบินไหน เช็กให้ชัวร์ ก่อนเลือกสายการบิน
สำหรับใครที่กำลังมองหาตั๋วเครื่องบินโซล กรุงเทพ สนามบินต้นทางคือสนามบินนานาชาติอินชอน (ICN) ส่วนสนามบินปลายทางในกรุงเทพจะแตกต่างกันไปตามสายการบินที่เลือก โดยสายการบินส่วนใหญ่จะลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ได้แก่ T'way Air, Jeju Air, Korean Air, Asiana Airlines และ Thai Airways ส่วน Thai AirAsia เป็นสายการบินเดียวในเส้นทางนี้ที่ลงสนามบินดอนเมือง (DMK) ดังนั้น ก่อนจองตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ โซล ควรเช็กให้ดีว่าเที่ยวบินที่เลือกลงสนามบินไหน เพื่อจะได้วางแผนการเดินทางต่อได้สะดวกยิ่งขึ้น
ตั๋วเครื่องบินโซลไปกรุงเทพมีสายการบินไหนบ้าง Low-Cost, Full-Service เลือกแบบไหนดี
เส้นทางบินโซล-กรุงเทพ มีสายการบินให้เลือกหลากหลาย แบ่งเป็นสายการบิน Low-Cost ได้แก่ T'way Air, Thai AirAsia และ Jeju Air ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่เน้นประหยัดงบ โดยสามารถเลือกซื้อบริการเสริมอย่างน้ำหนักสัมภาระหรืออาหารเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
ส่วนสายการบิน Full-Service ก็มีให้เลือกถึง 3 สายการบิน ได้แก่ Korean Air, Asiana Airlines และการบินไทย ที่มาพร้อมบริการครบครัน ทั้งน้ำหนักสัมภาระ, อาหาร และที่นั่งที่สะดวกสบาย เหมาะสำหรับใครที่ต้องการความสะดวกสบายเต็มรูปแบบ ก่อนจองตั๋วเครื่องบินโซล กรุงเทพ จึงควรพิจารณาว่าต้องการเน้นประหยัดหรือเน้นความสะดวกสบาย จะได้เลือกเที่ยวบินที่ตอบโจทย์มากที่สุด
3 จุดท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพที่ไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ!
ไม่ว่าจะตีตั๋วเครื่องบินโซลมากรุงเทพกี่ครั้ง หลายคนก็ยังพูดตรงกันว่ากรุงเทพมีมุมใหม่ ๆ ให้ค้นพบอยู่เสมอ สำหรับใครที่มาถึงกรุงเทพแล้วยังไม่รู้จะไปไหนดี มาดู 3 จุดท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่ควรพลาดกันเลย
ย่านบรรทัดทอง
จุดแรกที่อยากแนะนำคือย่านบรรทัดทอง แหล่งรวมคาเฟ่สุดชิค ร้านอาหารสตรีทฟู้ด และร้านวินเทจที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสุดคูล เป็นย่านที่เหมาะกับการเดินเล่นถ่ายรูป นั่งจิบกาแฟ และลองชิมอาหารหลาย ๆ ร้าน โดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำที่บรรยากาศจะคึกคักเป็นพิเศษ ใครที่มีตั๋วเครื่องบินโซล กรุงเทพแล้ว ย่านนี้ถือเป็นจุดที่ต้องแวะมาสักครั้ง เพราะได้สัมผัสวัฒนธรรมสตรีทของกรุงเทพแบบเต็ม ๆ และเมื่อถึงเวลากลับก็แค่จองตัวเครื่องบินกรุงเทพ โซล ล่วงหน้าไว้ จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาตั๋วในนาทีสุดท้าย
วัดอรุณราชวราราม
อีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดคือวัดอรุณราชวราราม หรือที่รู้จักกันในชื่อวัดแจ้ง วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่โดดเด่นด้วยพระปรางค์องค์ใหญ่ สามารถขึ้นไปชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาจากมุมสูงได้ โดยเฉพาะช่วงเย็นที่แสงอาทิตย์กำลังตกกระทบพระปรางค์จะสวยงามมาก ๆ นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินโซล กรุงเทพ มาแล้ว แนะนำให้แวะมาสักครั้ง เพราะเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกที่ถ่ายรูปสวยทุกมุม และเดินทางสะดวกด้วยเรือข้ามฟากจากท่าเตียน
คิง เพาเวอร์ มหานคร
จุดท่องเที่ยวสุดท้ายที่อยากแนะนำคือ คิง เพาเวอร์ มหานคร ตึกที่สูงที่สุดในกรุงเทพที่มีจุดเด่นคือ Mahanakhon Skywalk ชั้นดาดฟ้าที่มีพื้นกระจกใสให้มองลงไปเห็นวิวเมืองเบื้องล่างแบบหวาดเสียว เหมาะสำหรับคนที่ชอบความตื่นเต้นและอยากเก็บภาพวิวกรุงเทพแบบ 360 องศา โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกที่วิวจะสวยงามจนต้องกดชัตเตอร์ไม่หยุด นอกจากนี้ ภายในตึกยังมีร้านอาหาร, บาร์ และร้านค้าปลอดภาษีให้แวะช้อปปิ้งได้อีกด้วย ใครที่จองตั๋วเครื่องบินโซลกรุงเทพ ถ้าอยากได้ประสบการณ์ชมเมืองจากมุมสูง ที่นี่คือคำตอบ
จองตั๋วเครื่องบินจากโซลไปกรุงเทพ ที่ไหนดี?
หลายคนที่จองตั๋วเครื่องบินโซล กรุงเทพ เลือกที่จะจองผ่านแอป Traveloka เพราะสามารถเปรียบเทียบราคาจากทุกสายการบินได้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเช็กราคาตั๋วเครื่องบินเกาหลีกลับไทยของการบินไทยหรือสายการบินอื่น ๆ ก็ทำได้ง่ายภายในไม่กี่ขั้นตอน
ข้อมูลสำคัญในการเดินทางจากโซลไปกรุงเทพฯ
ก่อนจองตั๋วเครื่องบินโซล กรุงเทพ มีข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ไว้ โดยเที่ยวบินโซล กรุงเทพ แบบเที่ยวเดียวราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 3,800 บาท ส่วนตั๋วไป-กลับเริ่มต้นที่ประมาณ 5,600 บาท ช่วงที่ราคามักจะถูกที่สุดคือประมาณเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ซึ่งตรงกับช่วงหน้าฝนของกรุงเทพที่นักท่องเที่ยวน้อย ขณะที่ช่วง High Season อย่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงอากาศดี ราคาตั๋วจะแพงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น หากยืดหยุ่นวันเดินทางได้ การเลือกบินในช่วง Low Season จะช่วยประหยัดค่าตั๋วได้มากทีเดียว
การเดินทางจากโซลมากรุงเทพจะสนุกและราบรื่นมากขึ้น ถ้าเตรียมข้อมูลให้พร้อมตั้งแต่ก่อนจอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามบินปลายทาง, สายการบินที่ให้บริการ, ราคาตั๋ว หรือช่วงเวลาที่เหมาะสม แค่รู้ข้อมูลเหล่านี้ก็ช่วยประหยัดได้ทั้งเงินและเวลา