DITP สำรวจเส้นทางขนส่งทุเรียนผ่านรถไฟจีน-ลาว ใช้เวลา 26 ชม.ถึงคุนหมิง คงความสด ใหม่ ผู้บริโภคชอบ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ส่งทูตพาณิชย์สำรวจการขนส่งผลไม้จากไทย โดยเฉพาะทุเรียน ผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาว พบมีความสะดวก คล่องตัว ใช้เวลาจากไทยถึงคุนหมิงแค่ 26 ชั่วโมง และส่งต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ของจีนกว่า 30 เมืองภายใน 48 ชั่วโมง ทำให้ยังคงความสด ใหม่ มั่นใจช่วยให้ชาวจีนได้บริโภคทุเรียนคุณภาพ ช่วยเพิ่มยอดส่งออกมากขึ้น
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจลู่ทางการค้า และโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจากนายชาญวิทย์ เรืองชัยทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงการติดตามความคืบหน้าการขนส่งผลไม้จากไทยผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ไปยังคุนหมิง ซึ่งพบว่ามีความคล่องตัวเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นช่องทางหนึ่งในการกระจายผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียนเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างต่อเนื่อง
โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานเพิ่มเติมว่า การรถไฟแห่งประเทศจีน (สาขาคุนหมิง) ได้กำหนดเป้าหมายในการขนส่ง ในการรักษา ความสะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสินค้า รวมถึงผลักดันการยกระดับการขนส่งข้าม พรมแดนด้วยระบบดิจิทัล โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ได้มีการนำระบบจัดทำเอกสารอัตโนมัติมา ใช้กับสินค้าทุกประเภท ซึ่งช่วยลดเวลาการจัดทำเอกสารต่อขบวนจากเดิม 40 นาที เหลือเพียงประมาณ 10 นาที ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า 80% ซึ่งการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีนี้ ไม่เพียงแต่ลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดในการออกเอกสาร แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กับการขนส่ง ข้ามพรมแดนในยุคดิจิทัลด้วย
นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขนส่งผลไม้ โดยเฉพาะช่วงที่ทุเรียนจากต่างประเทศออกสู่ตลาดมาก หน่วยงานรถไฟได้เพิ่มความถี่ในการให้บริการขนส่งผ่านรถไฟขนส่งผลไม้ระบบห่วงโซ่ความเย็น สายด่วน ล้านช้าง-แม่โขง จากเดิมวันละ 2 ขบวน เป็น 6 ขบวน มีการวางแผนจัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์ควบคุม ความเย็นล่วงหน้ากว่า 4,000 ตู้ เพื่อรองรับการขนส่งทุเรียนดังกล่าว
ขณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าผลไม้นำเข้าจากอาเซียน จะส่งถึงมือผู้บริโภคชาวจีนด้วยความสดใหม่ หน่วยงานรถไฟได้ร่วมมือกับศุลกากรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งทีมงานพิเศษเพื่อดูแลการขนส่งผลไม้สดโดยเฉพาะ โดยใช้กลไก “3 ก่อน” คือ เข้าลานตรวจก่อน ตรวจสอบก่อน ส่งแล็บก่อน พร้อมเปิดช่องทางสีเขียวให้สำหรับสินค้าสดโดยเฉพาะ โดยภายหลังที่ขบวนรถไฟเข้าถึงด่านแล้ว จะต้องดำเนินการยกตู้และเปลี่ยนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ให้แล้วเสร็จภายใน 90 นาที ทำให้การเชื่อมต่อตั้งแต่วินาทีที่สินค้ามาถึงสถานี ผ่านศุลกากร จนถึงการกระจาย การขนส่งไปยังพื้นที่อื่นเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ ช่วยลดระยะเวลาที่ผลไม้ต้องค้างอยู่ที่ด่านได้อย่างมาก
ปัจจุบัน การขนส่งผ่านทางรถไฟเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามกำหนดเวลา โดยใช้เวลาจากไทยมาถึงนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน 26 ชั่วโมง และสามารถจัดส่งต่อไปยังเมืองต่าง ๆ กว่า 30 เมืองทั่วจีน ภายใน 48 ชั่วโมง ผ่านการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ทางบกหรือทางรถไฟ โดยคาดการณ์ว่าปริมาณการขนส่งผลไม้ผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาวในปีนี้จะมีมากกว่า 2 แสนตัน หรือสูงกว่าปีที่แล้วกว่า 20%
นางสาวสุนันทากล่าวว่า การยกระดับปริมาณและคุณภาพของการขนส่งสินค้าสดผ่านด่านรถไฟจีน-ลาว เป็นการปลดปล่อยศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของเส้นทางระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ ช่วยกระตุ้นความคึกคักของการค้าสินค้าเกษตรระหว่างจีนและอาเซียน รวมทั้งไทย และยังกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ
“เส้นทางรถไฟลาว–จีน มีประสิทธิภาพอย่างมากในการขนส่งสินค้าเกษตรข้ามพรมแดน โดยเฉพาะผลไม้ของไทยที่ได้รับความนิยมสูงในตลาดจีน การที่จีนกำหนดเป้าหมายในการขนส่ง รักษา ความสะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า การใช้ระบบดิจิทัลในการจัดการเอกสาร และตรวจสอบสินค้า และการเพิ่มความถี่ในการให้บริการขนส่งผ่านรถไฟขนส่งผลไม้ระบบห่วงโซ่ความเย็น ทำให้กระบวนการขนส่งสินค้าราบรื่น และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียคุณภาพของผลไม้ไทยได้ นอกจากนี้ การขนส่งผลไม้ไทยให้ถึงมือผู้บริโภคชาวจีนโดยรักษาคุณภาพของผลไม้อยู่นั้น ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการค้าให้แก่ผลไม้ไทย แต่ยังสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าไทยในตลาดจีนได้เป็นอย่างดีทำให้ไทยสามารถรักษาความได้เปรียบและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในจีนได้อย่างยั่งยืนต่อไป” นางสาวสุนันทากล่าว
